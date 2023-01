Greg Abbott anuncia la creación de un zar de la frontera para dificultar llegada de migrantes

El gobernador Greg Abbott se trasladó este lunes 30 de enero hasta San Benito, Texas, donde defendió la construcción del muro fronterizo entre México y Texas, criticó al presidente Joe Biden y destacó lo que a su juicio son logros de su administración en el manejo del creciente flujo migratorio.

Además, el veterano político anunció la creación de un zar de la frontera, cargo que ocupará Mike Banks, un agente fronterizo cuyo trabajo ha sido reconocido. El funcionario ha ocupado diferentes cargos de liderazgo en distintas administraciones, se indicó. Su experiencia en asuntos migratorios es de más de 20 años e incluso llegó a trabajar en el Valle del Río Grande, añadió el Gobernador.

"Mike ha visto de primera mano las dificultades de los rancheros y las comunidades causadas" por lo que Abbott llama fronteras abiertas, que no es otra cosa que la política migratoria de la Administración Biden, aunque ambos lados de la frontera entre Texas y México esté custodiada y quienes cruzan se exponen a ser deportados.

Durante el anuncio Abbott estuvo acompañado por Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas; Thomas Suelzer, mayor general Ayudante General del Departamento Militar de Texas; Eddy Betancourt, Comisionado de la Comisión de Instalaciones de Texas; y otros funcionarios estatales.

"Como dijo el Gobernador, me siento muy honrado de haber sido seleccionado por el Gobernador para esta oportunidad de proteger la seguridad nacional. Proteger las fronteras de esta nación ha sido algo a lo que he dedicado los últimos 23 años de mi vida y me apasiona", dijo el nuevo zar. Banks agregó que su prioridad es hacer cumplir la ley y hacer de Texas el lugar menos deseable para que los migrantes crucen la frontera. "No creo que vaya a ser tan difícil", añadió.

Abbott aprovechó la presencia de los periodistas para demostrar cómo los trabajadores en el muro colocaban un segmento. Una vez la valla fue levantada, los trabajadores posaron con Abbott para una fotografía para el recuerdo.

Una de las más recientes visitas públicas de Abbott al Valle fue el pasado 8 de noviembre, para esperar los resultados electorales. En dicha ocasión acudió a la Quinta Mazatlan, un centro de observación de aves en McAllen. Ante un nutrido grupo, el político agradeció a sus colaboradores y a los tejanos que hicieron posible que el resultado electoral fuera el esperado por él. El político ganó un tercer término como gobernador.