Descanso eterno: familiares ofrecen detalles funerarios de las víctimas de la masacre de Nashville

NASHVILLE, Tennessee — Este jueves, se dieron a conocer los arreglos funerarios para las seis personas que murieron en el tiroteo escolar de esta semana en Nashville, mientras la afligida ciudad llora a las víctimas del horrible ataque que transformó lo que debería haber sido un día normal de clases en un brillante y soleada mañana en una tragedia desgarradora.

Continuaron surgiendo nuevos detalles desgarradores sobre la vida de los tres adultos y tres estudiantes de 9 años que, según la policía, murieron durante el tiroteo del lunes en The Covenant School. Los niños han sido identificados como Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney. También fueron asesinados Katherine Koonce, de 60 años, directora de la escuela; Mike Hill, 61, custodio; y Cynthia Peak, de 61 años, maestra suplente.

El funeral de Evelyn estaba programado para el viernes en la iglesia cristiana Woodmont en Nashville, seguido de una recepción privada, según un obituario proporcionado a The Associated Press por un amigo de la familia. Los invitados al funeral deberán usar rosa u otros colores alegres “en tributo a la luz y el amor por el color de Evelyn”, según el obituario. Ella será sepultada el sábado en un entierro familiar privado.

La familia de Hallie planeó un funeral privado para ella el sábado en la Iglesia Presbiteriana Covenant, donde su padre es el pastor principal. El jueves, miembros de la Iglesia Católica Our Lady of the Lake, incluidos los abuelos de la niña, planeaban rezar el rosario por Hallie y por todos los afectados por el tiroteo, según una publicación de Facebook de la iglesia.

El funeral de Hill se fijó para el martes por la mañana a las 11 a. m. en la Iglesia Stephens Valley en Nashville, y el velorio comenzará a las 10 a. m., dijo el pastor Jim Bachmann.

Se programó una visita para Koonce para el martes de 5 a 8 p.m. en Christ Presbyterian Church, con un servicio al día siguiente a la 1 p.m.

El servicio para Kinney se fijó para las 2:30 p.m. Domingo en Cristo Presbiteriano.

La visita de Peak estaba programada para el sábado a las 10:30 a. m., también en Christ Presbyterian, con un servicio al mediodía.

Los planes del funeral se anunciaron a medida que se divulgó nueva información sobre Evelyn y algunos de los demás.

En el obituario entregado a la AP por un amigo de la familia, Evelyn fue descrita como “un faro constante de alegría” que amaba el arte, la música, los animales y acurrucarse con su hermana mayor en el sofá.

“Con una fe inquebrantable en la bondad de los demás, Evelyn hizo que la gente se sintiera conocida, vista, pero nunca juzgada”, decía el obituario. “Los adoradores miembros de su familia están de acuerdo en que ‘ella era un espacio seguro para todos’”.

Las imágenes pueden ser perturbadoras para algunos.

En el preescolar, Evelyn “a menudo se colocaba entre dos bebés más pequeños, ofreciéndoles consuelo de forma intuitiva dándoles palmaditas en la espalda”. Ella saludaba a la gente con los brazos abiertos y una risa contagiosa, decía el obituario.

Evelyn disfrutó de las manualidades y el dibujo, y sus maestros “observaban a Evelyn estudiando el mundo que la rodeaba con curiosidad, entusiasmo y claridad”, según el obituario.

También le gustaba cantar canciones de Taylor Swift y del espectáculo de Broadway "Hamilton". También amaba a sus perros, Mable y Birdie, y quería una rata como regalo de su décimo cumpleaños.

“Fuerte pero nunca insistente, tenía la compostura y el aplomo más allá de su edad”, decía el obituario. “Esta chica ‘podía leer una habitación’”.

Mientras los seres queridos de Evelyn se preparaban para su funeral, la liga juvenil de béisbol de William Kinney estaba tomando medidas para recordar a un compañero de equipo y amigo.

La noche posterior al tiroteo, un entrenador en el parque de béisbol Crieve Hall dirigió una oración y un momento de silencio por el niño. El tributo fue publicado en la página de Facebook del parque.

William había jugado béisbol en el parque en el pasado y su equipo esta temporada eran los Rojos, dijo Steve Cherrico, director de atletismo juvenil de Crieve Hall. Se animó a los jugadores y sus familias a vestirse de rojo en el campo y en las gradas, y se colocaron cintas rojas en el campo donde jugó William.

“Hemos cubierto todo en rojo”, dijo Cherrico. “Hemos puesto muchas piezas de memoria en el propio estadio”.

Cherrico dijo que los miembros de la liga estaban desconsolados por la pérdida de William y los demás que fueron asesinados. Cherrico dijo que no era la primera vez que Crieve Hall pierde a un jugador.

“La liga siempre ha dado un paso al frente y se ha unido como una familia”, dijo.

En respuesta al tributo del parque, los Cincinnati Reds de Major League Baseball publicaron lo siguiente en Instagram: "Enviando todo nuestro amor desde Cincinnati", con un emoji de corazón al final.