Ayuda por coronavirus: se estanca en el Senado paquete adicional por $250,000 millones

El jueves, los demócratas del Senado estancaron la solicitud del presidente Donald Trump de $250,000 millones para complementar un " Programa de Protección de Nómina" (PPP, por sus siglas en inglés) para empresas paralizadas por el brote de coronavirus, exigiendo protecciones para las empresas pertenecientes a minorías y dinero para proveedores de atención médica y gobiernos estatales y locales.

Los demócrata le hicieron una zancadilla a una solicitud del líder de la mayoría, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, para dar el consentimiento unánime necesario para acelerar la aprobación de la solicitud de Trump.

"Necesitamos más fondos y los necesitamos rápido", dijo McConnell cuando abrió la sesión el Senado, asegurándoles que habría proyectos de ley futuros para tratar otros asuntos.

Las demandas de los demócratas provocaron una respuesta enérgica de McConnell, quien les imploró que no bloquearan "la ayuda de emergencia a la que ni siquiera te opones solo porque quieres algo más".

"Nadie piensa que esta será la última palabra del Senado sobre COVID-19. No tenemos que hacer todo ahora ", dijo McConnell. "Sigamos trabajando juntos, con rapidez y bipartidismo. Vamos a superar esta crisis juntos ".

Lo ocurrido en el Senado el jueves no significa que la legislación esté muerta. Los demócratas y los republicanos coinciden en que la ayuda se necesita con urgencia. La disputa es sobre miles de millones más que los demócratas quieren agregar a la legislación.

McConnell y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dicen que el programa para los negocios, que involucra subsidios directos a las compañías para mantener a los empleados en nómina y pagar su renta, está en camino de agotarse rápidamente su primera infusión de $350,000 millones a medida que las empresas se apresuran a solicitar la ayuda.

El senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, acusó a McConnell de tratar de aprobar la legislación sin tratar de crear el consenso necesario para aprobar una ley en el entorno actual. Él detalló una variedad de problemas técnicos en el programa y teme que muchos prestamistas grandes no estén prestando servicios a vecindarios minoritarios y prestatarios no tradicionales.

Van Hollen dijo que McConnell "sabía muy bien que no había acuerdo ni consenso para avanzar con esta propuesta. Por eso estamos aquí hoy. De hecho, esto fue diseñado para fallar, diseñado como un truco político ".

Las solicitudes de los demócratas, como la ayuda a estados y hospitales, reflejan programas que ya están financiados pero el dinero fluye más lentamente.

McConnell afirmó que los demócratas están tratando de "usar este programa crucial para abrir negociaciones más amplias sobre otros temas, incluidas partes de la Ley CARES, donde literalmente todavía ningún dinero se ha agotado".

Es probable que el futuro de la legislación se determine entre Pelosi y McConnell, quienes hacen gran parte de su comunicación en declaraciones públicas.

En entrevistas, Pelosi ha enfatizado que quiere asegurarse de que el PPP, parte de la ayuda económica masiva de $ 2.2 billones aprobada por el Congreso en marzo, brinde beneficios a las empresas en comunidades minoritarias que a menudo no reciben los prestamistas tradicionales.

"Una de las preocupaciones que tenemos acerca de los $350 (mil millones) originales es que muchas … personas que no cuentan con servicios bancarios no están atendidas sobre esa base", dijo Pelosi a NPR el miércoles. "Por lo tanto, no tienen relaciones bancarias sofisticadas como lo hacen otros".

Los demócratas están presionando para que la mitad de la solicitud de la Casa Blanca, o $ 125,000 millones, se canalice a través de instituciones financieras basadas en la comunidad que sirven a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro de agricultores, familias, mujeres, minorías y veteranos en comunidades rurales, tribales, suburbanas y urbanas.

Distribuyeron un plan de $ 500,000 millones que agregaría $100,000 millones para hospitales y otros proveedores de atención médica y $ 150,000 millones a los gobiernos estatales y locales, así como un aumento de $15% en los beneficios de cupones de alimentos. Esperan que esto sirva de base para las conversaciones con McConnell en el futuro.

Pelosi dijo que la solicitud de McConnell "simplemente no puede" avanzar a través de la Cámara controlada por los demócratas con el consentimiento unánime. También está el republicano Thomas Massie, de Kentucky, que promete bloquear los esfuerzos para aprobar una legislación tan grande sin legisladores presentes y listos para votar.

El gobierno recién comienza a implementar tres proyectos de ley aprobados anteriormente para responder al brote de coronavirus sin precedentes, que ha causado graves daños a la economía además del costo personal.

Las infusiones masivas de efectivo federal (los $ 250,000 millones buscados por la administración se sumarían a la legislación combinada que ya totaliza alrededor de $ 2.5 billones) están destinadas a ayudar a la economía estadounidense de $21 billones a través de la recesión actual, lo que está causando una crisis económica, contracción y aumento en el desempleo que abruma a muchos sistemas estatales para entregar beneficios de desempleo.

Aún así, surgieron signos de progreso potencial en el esfuerzo de Washington por sacar dinero en efectivo a los estadounidenses y negocios cerrados repentinamente sin trabajo.

Los primeros pagos directos de $1,200 a los estadounidenses comenzarán la próxima semana, dijo Mnuchin a los demócratas de la Cámara durante una conferencia telefónica el miércoles con la fuerza de trabajo de coronavirus de la administración.

Mnuchin también les dijo a los legisladores que $ 98 mil millones en préstamos para pequeñas empresas han sido aprobados bajo el PPP.

La batalla se lleva a cabo mientras el Capitolio está prácticamente cerrado ya que la nación y la economía están prácticamente clausuradasd para detener la propagación del virus.

La continua propagación del virus ha llevado a los altos funcionarios de seguridad y médicos del Congreso a extender el cierre al público del Capitolio, el Centro de Visitantes del Capitolio y los edificios de oficinas adyacentes del Congreso hasta abril.

Los edificios se cerraron inicialmente solo hasta marzo. Los miembros del Congreso, el personal, los periodistas y los visitantes con asuntos oficiales continuarán siendo admitidos, según un memorando del 30 de marzo.