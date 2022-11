Familia de Gabby Petito presenta demanda formal contra la policía de Utah por homicidio culposo

SALT LAKE CITY, UTAH- El jueves por la mañana, la familia de Gabby Petito presentó oficialmente la demanda por homicidio culposo en un tribunal de Utah contra el Departamento de Policía de la ciudad de Moab y sus representantes por sus fallas y negligencia lo que condujo a la muerte de la joven en 2021.

James W. McConkie, del bufete de abogados Parker & McConkie, dijo que: “la epidemia de violencia doméstica es un asesino silencioso, cuyos signos y síntomas a menudo pasan desapercibidos para quienes no están familiarizados con violencia interpersonal. Esta aflicción bien podría afectar a cada uno de nosotros o a un ser querido en algún momento de nuestra vida, a menudo con consecuencias trágicas. Para combatir la violencia doméstica, cada uno de nosotros tiene que hacer su parte para llamar abusadores y saben cómo identificar los problemas sistémicos que permiten el abuso, incluso cuando eso es difícil de hacer”.

McConkie enfatizó que el propósito de la demanda es honrar el legado de Gabby Petito exigiendo rendición de cuentas y trabajar hacia cambios sistémicos para proteger a las víctimas de violencia doméstica y prevenir tales tragedias en el futuro.

En el video se ve a la joven entrar a una tienda con su novio. No se volvió a saber de ella hasta que su cuerpo fue hallado.

El abogado Brian C. Stewart, habló del oficial Prat y dijo que “han salido a la luz otras pruebas que demuestran que el propio oficial Pratt era un abusador doméstico, que ha utilizó la autoridad y amenazas de violencia física para controlar e intimidar a sus parejas sexuales, aclarando por qué el oficial Pratt fue fundamentalmente sesgado en su enfoque de la investigación, identificándose con el abusador de Petito, ignorar a la víctima e intencionalmente buscar escapatorias para eludir los requisitos de la ley de Utah y su deber de proteger a Gabby”.

Los abogados también dijeron que el Departamento de Policía de la ciudad de Moab sabía o debería haber sabido que el oficial Pratt, tuvo un historial de mala conducta profesional y sexual generalizada, inadecuado e inseguro para ser un oficial de policía.

Además agregaron que, en una escalofriante descripción de la situación que pone en peligro la vida de Gabby Petito y una impresionante autocrítica de su propia decisión de encontrar una escapatoria para evitar hacer cumplir la ley, el oficial Pratt declaró en la escena: "sabes por qué el código de asalto doméstico está ahí. Está ahí para proteger a las personas. La razón por la que no nos dan discreción en estas cosas es porque muchas veces las mujeres que están en riesgo quieren volver con su abusador, solo querían que pare, y no quieren que los separen, no quieren que lo acusen, no quieren que vaya a una celda. Y luego terminan recibiendo un trato cada vez peor, y luego terminan siendo asesinados”.

El video revela la supuesta agresión entre la pareja.

La policía de Moab emitió la siguiente declaración ante la presentación de la demanda de la familia de Petitod y dijeron que:

"La muerte de Gabrielle Petito en Wyoming es una tragedia terrible, y sentimos una profunda simpatía por las familias de Petito y Schmidt y la dolorosa pérdida que han sufrido. Al mismo tiempo, está claro que los oficiales del Departamento de Policía de la ciudad de Moab no son responsables del eventual asesinato de Gabrielle Petito.

Se cree que la Sra. Petito murió en Wyoming a fines de agosto de 2021, más de dos semanas después de que ella y Brian Laundrie visitaron Moab e interactuaron con la policía de la ciudad de Moab. En ese momento, nuestros oficiales actuaron con amabilidad, respeto y empatía hacia la Sra. Petito.

Los abogados de la familia Petito parecen sugerir que de alguna manera nuestros oficiales podrían ver el futuro basándose en esta única interacción. En verdad, el 12 de agosto, nadie podría haber predicho la tragedia que ocurriría semanas después ya cientos de millas de distancia, y la Ciudad de Moab se defenderá con ardor contra esta demanda".

El equipo legal de Gabby Petito hizo el anuncio este lunes.