Exclusiva: niño de 8 años es vacunado contra el COVID-19, autoridades inician investigación

TEXAS - Autoridades del condado Dallas iniciaron una investigación sobre la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en un menor de 8 años en un centro de vacunación en Grand Prairie.

El padre del menor contó en exclusiva a Telemundo 39 que el menor recibió la vacuna el miércoles y que solo ha tenido dolor en el brazo, uno de los efectos secundarios de la vacuna.

Según el padre, se inscribió en la página en internet del condado Dallas y también registró a su hijo, por lo que una vez les otorgaron la cita fueron al centro indicado a cargo de los bomberos de Grand Prairie. Este incidente fue confirmado por el juez Clay Jenkins a Telemundo 39.

Por su parte, Robert Fite, jefe del departamento de bomberos de Grand Prairie, dijo que se enteró minutos antes de dar una entrevista a Telemundo 39 y explicó que se comunicó inmediatamente con el director de la oficina de servicios de salud del condado Dallas para preguntar por que el sistema permitió registrar al niño de 8 años.

Fite refirió que le dijeron que la plataforma que otorga las citas no limita el registro por edad, ya que en algún punto todos serán vacunados. Dijo que ayer mismo dos paramédicos le negaron la vacuna a dos menores a pesar de que tenían cita.

Jenkins precisó que este incidente en el que el menor que quedó registrado en la etapa donde se estaban vacunando a los mayores de 50 años, corresponde a un error humano. Además reconoció que hay varios casos donde registraron a menores y los han contactado para decirles que aún no son elegibles.

Tanto el juez Jenkins como el jefe Fite, confirmaron a Telemundo 39 que están investigando por qué no le avisaron al padre que su hijo no era elegible y por qué el paramédico de Grand Prairie lo vacunó, conociendo previamente que no está aprobado el uso de las vacunas en menores de 16 años en el caso de la de Pfizer, mientras que para aplicar las de Moderna y Johnson & Johnson la persona debe tener más de 18 años.

