Exabogado de Trump, Michael Cohen, es liberado de nuevo de prisión

NUEVA YORK - El exabogado personal del presidente Donald Trump fue puesto en libertad este viernes después de que un juez dictaminó que había sido enviado de vuelta a prisión como represalia por su plan de publicar un libro crítico de Trump antes de las elecciones de noviembre.

El exabogado, Michael Cohen, salió de una prisión federal en Nueva York el viernes por la tarde, confirmó su abogada Danya Perry a The Associated Press, un día después de que el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein dictaminó que sus derechos de la Primera Enmienda fueron violados cuando se le ordenó regresar a prisión el 9 de julio.

Las autoridades de libertad condicional dijeron que Cohen fue enviado de regreso a prisión porque se negó a firmar un formulario que le prohibía publicar el libro o comunicarse con los medios o el público, dijo Hellerstein durante una conferencia telefónica.

Cohen fue sentenciado a tres años de prisión en 2018 después de declararse culpable de cargos de financiamiento de campaña y mentir al Congreso, entre otros delitos.

Los cargos de financiamiento de la campaña se derivaron de sus esfuerzos por organizar los pagos durante la carrera presidencial de 2016 para evitar que la actriz porno Stormy Daniels y la modelo Karen McDougal hicieran reclamos públicos de asuntos extramaritales con Trump. Trump ha negado los asuntos.

Cohen fue puesto bajo arresto domiciliario a principios de este año debido a que las cárceles fueron vaciadas por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a Hellerstein, llevarlo de regreso al campo de prisioneros en Otisville, Nueva York, a principios de este mes claramente tenía la intención de castigarlo por su plan de publicar su libro, titulado “Disloyal: The True Story of Michael Cohen, Former Personal Attorney to President Donald J. Trump" ("Desleal: la verdadera historia de Michael Cohen, exabogado personal del presidente Donald J. Trump").

"¿Cómo puedo hacer otra inferencia además de que es una represalia?" Hellerstein preguntó a los fiscales, quienes insistieron en los documentos de la corte y nuevamente el jueves que los oficiales del Departamento de Libertad Condicional no sabían sobre el libro cuando escribieron una disposición de confinamiento en el hogar que restringía severamente las comunicaciones públicas de Cohen.

"Nunca había visto una cláusula así en 21 años de ser juez y sentenciar a personas y observar los términos de la libertad supervisada", dijo el juez. "¿Por qué la Oficina de Prisiones pediría algo como esto… a menos que haya un propósito de represalia?"

Hellerstein ordenó que Michael Cohen saliera de prisión citando los efectos que el aislamiento a tenido en su salud: su presión sanguínea subiendo a niveles críticos, "lo que lleva a dolores de cabeza severos, falta de aliento y ansiedad", dijo la demanda.

Cohen, de 53 años, demandó a los funcionarios penitenciarios federales y al Fiscal General William Barr el lunes, diciendo que se le ordenó regresar a prisión porque estaba escribiendo un libro que se publicará antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

El Buró de Prisiones respondió después de la decisión de Hellerstein el jueves, diciendo que cualquier afirmación de que el nuevo encarcelamiento de Cohen "fue una acción de represalia es evidentemente falsa".

Dijo que los términos de su confinamiento en el hogar fueron determinados por la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos, que es administrada por los tribunales, en lugar de la oficina.

En una declaración escrita, Cohen dijo que su libro "proporcionará detalles gráficos y poco halagadores sobre el comportamiento del presidente a puertas cerradas", incluida una descripción de antisemitas y "comentarios virulentamente racistas" contra los líderes negros, incluidos el presidente Barack Obama y Nelson Mandela, de Sudáfrica.

Dijo que trabajó abiertamente en su manuscrito hasta mayo en la biblioteca de la prisión de Otisville y discutió su libro con los funcionarios de la prisión. Dijo que en abril le dijeron que un abogado de la Organización Trump, donde trabajó durante una década, afirmaba que a Cohen se le prohibió publicar su libro por un acuerdo de confidencialidad; Cohen lo niega.

Los fiscales declinaron a través de un portavoz hacer comentarios sobre el fallo de Hellerstein.

La abogada de Cohen, Danya Perry, dijo en un comunicado que la orden de Hellerstein fue "una victoria para la Primera Enmienda" y demostró que el gobierno no puede bloquear un libro crítico sobre el presidente como condición para ser puesto en confinamiento en el hogar.