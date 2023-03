Explosión en fábrica de chocolate en Pensilvania deja a dos muertos y nueve desaparecidos

Un estallido a hora pico del tránsito vespertino del viernes, en una fábrica de chocolates en Reading, Pensilvania, dejó el saldo de dos muertos, múltiples heridos y nueve personas desaparecidas, segón las autoridades.

La causa de la explosión sigue bajo investigación, pero las labores de rescate, limpieza y remoción de escombros continua.

El suceso tuvo lugar en las cuadras 55 y 77 de South 2nd Street pasadas las 4:57 p.m.

Brigadas de rescate de ciudades y condados aledaños asistieron al buró de West Reading en las labores para aplacar las llamas provocadas por el evento. El jefe de bomberos, Wayne Holben dijo en conferencia de prensa que el estallido se registró en el edificio #2 de la empresa RN Palmer afectando la estructura del edificio #1.

"Varias carreteras están bloqueadas debido a la respuesta de las autoridades ante lo ocurrido. "No vamos a revelar las identidades d elas personas afectadas por el momento. Continuaremos ofreciendo información conforme la tengamos. Esta es una investigación activa", destacó Holben.

La alcaldesa del buró de West Reading, Samantha Kaag agradeció la respuesta de las brigadas de rescatistas de lugares aledaños. Agregó que comercios y residentes en un perímetro de una cuadra de la explosión fueron desalojados. "No gemos desalojado más personas porque los trabajadores están laborando en el lugar. Necesitábamos darle un poco de espacio para que respiraran", apuntó.

La funcionaria, quien fue bombero en su carrera de servivio público, añadió que "fue sorprendente la rapidez de la respuesta de las autoridades. Me siento conmovida con los esfuerzos de hasta cuatro equipos de bomberos. Tenemos puesto un plan en acción. Estaremos trabajando durante la noche y el fin de semana".

El edificio derrumbado por el estallido se vino abajo. "No hay mucho que salvar de la estructura desafortunadamente. No fue una escena fácil de recorrer. Nunca he visto algo así", sostuvo Kaag.

Múltiples agencias del orden laboran en encontrar nueve personas desaparecidas tras un estallido en una fábrica de chocolates en Reading, PensilvanRM Palmer en West Reading.