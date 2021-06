Secretaria de Energía: EEUU podría sufrir un hackeo que paralice su red eléctrica

WASHINGTON DC - La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, exhortó el domingo a que haya mayor cooperación entre el sector público y el privado para reforzar las defensas cibernéticas, y aseguró que los adversarios de Estados Unidos ya tienen la capacidad de utilizar intrusiones cibernéticas para paralizar la red eléctrica.

“Pienso que hay agentes realmente malignos que lo están intentando”, dijo la funcionaria. “Incluso en estos momentos en que estamos hablando, hay miles de ataques contra todos los aspectos del sector energético, y el sector privado en general”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

EL ATAQUE AL OLEODUCTO COLONIAL, UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Granholm destacó, sin citar a la compañía por su nombre, que Colonial Pipeline Co. resultó afectada el mes pasado por un devastador ataque cibernético efectuado por un grupo que solicitó una recompensa a cambio de liberar su red. Colonial cerró temporalmente sus oleoductos de distribución de combustible en el sur de EEUU antes de pagar $4.4 millones a los agresores. La funcionaria instó a las compañías energéticas a negarse a pagar rescates.

“El punto es, ya sea que sean del sector privado, del sector público, de lo que sea, no deberían pagar por los ataques de ransomware, porque esto sólo alienta a los tipos malos”, declaró.

Granholm incluso se expresó a favor de una ley que prohibiera pagar este tipo de rescates. Sin embargo, aclaró: “No sé si el Congreso o el presidente están viendo eso”.

Al preguntársele si los adversarios de EEUU cuentan actualmente con la capacidad para paralizar la red eléctrica de EEUU, Granholm respondió: “Sí, la tienen”.

En Ginebra, Suiza.

La exsecretaria de Estado Condoleezza Rice dijo que EEUU y otras naciones deberían conversar con países como Rusia, que se cree fue donde se originaron algunos de los ataques de ransomware, acerca de cooperación en materia de seguridad e inteligencia “para frenarlo”.

Rice dijo que esto “permitiría tantear el panorama para saber qué tanto el gobierno ruso está involucrado o no” en estos ataques.

Granholm se presentó en “State of the Union” de CNN y en “Meet the Press” de NBC, y Rice estuvo en “Face the Nation” de CBS.