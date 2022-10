Primera dama de California afirma que fue abusada por Harvey Weinstein y testificará en su contra

Jennifer Siebel Newsom, documentalista y actriz que está casada con el gobernador de California Gavin Newsom, es una de las acusadoras de Harvey Weinstein que testificará en su juicio por violación y agresión sexual que comenzó el lunes, dijo su abogado.

“Como muchas otras mujeres, mi cliente fue agredida sexualmente por Harvey Weinstein en una supuesta reunión de negocios que resultó ser una trampa”, dijo la abogada de Newsom, Elizabeth Fegan, en un comunicado.

“Ella tiene la intención de testificar en su juicio para buscar algo de justicia para las sobrevivientes y como parte del trabajo de su vida para mejorar la vida de las mujeres”, agregó.

Weinstein, el exmagnate del cine de 70 años que cumple una sentencia de 23 años de prisión luego de una condena en Nueva York, se declaró inocente de 11 cargos de violación y agresión sexual que involucran a Newsom y otras cuatro mujeres.

Todas ellas testificarán como "Jane Doe" durante el juicio de ocho semanas en una corte de Los Ángeles, donde la selección del jurado comenzó el lunes.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, pero Newsom accedió a ser nombrada a través de su abogado.

La noticia de su participación fue reportada por primera vez por Los Angeles Times.

Newsom, de 48 años, apareció en pequeños papeles en docenas de películas y programas de televisión entre 2002 y 2011. Recientemente dirigió documentales que incluyen "The Great American Lie" en 2020 y "Fair Play" de este año. Ambos tratan sobre el género en la sociedad.

Escribió sobre su experiencia con Weinstein en un ensayo de 2017 en el Huffington Post después de que el New York Times y las historias del New Yorker lo convirtieran en un imán del movimiento #MeToo, pero dio pocos detalles.

Weinstein, quien está recluido en una cárcel del condado de Los Ángeles, fue llevado a la corte el lunes en una silla de ruedas a través de una puerta lateral y se subió con cuidado a un asiento junto a uno de sus abogados en la mesa de la defensa. Llevaba un traje azul, que se le permite cambiarse de su atuendo de prisión durante el juicio.

Estuvo de pie con el resto de la sala mientras llegaba el primer panel de 67 posibles miembros del jurado, pero se sentó a la mitad del proceso. Los saludó desde su asiento cuando sus abogados los presentaron.

Los miembros del jurado recibieron un extenso cuestionario destinado a descartar a aquellos que deben ser despedidos. Tanto las preguntas como las respuestas en los formularios son privadas, pero audiencias previas sobre su contenido revelaron que contienen preguntas sobre cuánta cobertura mediática de Weinstein han visto y si se han formado opiniones a partir de ella, aunque el juez rechazó preguntas sobre historias específicas.

La fiscalía podrá presentar como evidencia partes de la condena de Weinstein por violación y agresión sexual, en la que la Corte Suprema del estado acordó escuchar su apelación.

El cuestionario también incluye una pregunta sobre una ley de California que dice que el testimonio de una víctima de agresión sexual por sí solo puede ser evidencia suficiente para condenar si un jurado le cree.

Los miembros del jurado también recibieron una larga lista de nombres de testigos en el próximo juicio, incluidos los de los acusadores, para determinar si tienen alguna conexión con ellos.

La lista inicial de testigos en el caso tenía más de 270 nombres, aunque se esperaba menos de la mitad. La mayor parte de la lista de posibles testigos no se ha hecho pública.

Una testigo, Barbara Schneeweiss, productora de "Project Runway" y otros programas de televisión, estuvo presente en la corte el lunes temprano y un juez le dijo que estaba de guardia para presentarse en cualquier momento.

El martes y el miércoles se presentarán dos paneles más de hasta 75 jurados. No se espera que el interrogatorio de los jurados individuales comience hasta la próxima semana, y es posible que las declaraciones de apertura no comiencen hasta dentro de dos semanas.

El juicio se produce cinco años después de que las historias de mujeres sobre Weinstein hicieran estallar el movimiento #MeToo.

Weinstein está acusado de cuatro cargos de violación y otros siete cargos de agresión sexual.

La mayoría de los incidentes en su acusación, como el de Newsom, ocurrieron presuntamente bajo la apariencia de reuniones de negocios en hoteles de lujo en Beverly Hills y Los Ángeles, que Weinstein usó como su sede en California y donde se le podía ver durante la temporada de premios y durante todo el año.