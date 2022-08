Restaurante prohíbe el uso de celulares dentro de su local y desata controversia

Caterina's, un nuevo restaurante italiano en la zona turística de la ciudad de Fort Worth, está en boca de todos y ha causado revuelo con opiniones encontradas porque está prohibido el uso de celulares dentro del establecimiento.

Los clientes deben guardar sus teléfonos celulares en una bolsa que no se desbloqueará, hasta que salgan por la puerta.

El propietario quiere fomentar un ambiente relajado y donde la gente tenga una conversación como en los viejos tiempos.

"Queríamos hacer algo que fuera especial y vamos a pedir amablemente que pongan su teléfono en una bolsa", dijo el propietario Tim Love.

Y las instrucciones son precisas para el personal que está atento a los comensales que desobedezcan.

''La idea es crear un lugar donde los clientes puedan desconectarse y hablar entre ellos sin distracciones constantes'', destacó Love.

Caterina's es un lugar acogedor. Solo tiene 40 asientos distribuidas en una pocas mesas. Eso incluye a las seis sillas en el bar. Allí tampoco hay teléfonos móviles.

"Si no puedes lidiar sin tu teléfono durante dos horas, este no es el lugar para ti", dijo Love. "Quiero decir, la gente va al cine, no usan su teléfono".

Love sugiere que cualquiera que tenga que estar localizable puede darle a alguien el número de teléfono del restaurante.

''Te traerán un teléfono fijo antiguo de color rojo a tu mesa'', precisó Love.

Este restaurante tiene además un código de vestimenta. Los hombres deben usar saco. Para los que se olvidan, en la puerta de casa te prestan uno.

Pero es la política de no usar teléfonos celulares lo que está llamando la atención, y podría ser un caso único en el país.

