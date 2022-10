En Texas: Hallan culpable a la mujer que mató a una embarazada para robarle al bebé

Una mujer de Texas fue declarada culpable de asesinato capital por matar a una embarazada en octubre de 2020 en New Boston (a unas 20 millas al oeste de Texarkana, Texas) para llevarse a su bebé por nacer.

Un jurado del condado Bowie en el noreste de Texas deliberó aproximadamente una hora antes de encontrar a Taylor Rene Parker, de 29 años, culpable del asesinato de Reagan Michelle Simmons-Hancock, de 21 años, y del secuestro de la hija que le fue arrancada del útero y que luego murió.

El veredicto de un jurado de seis hombres y seis mujeres se produjo después de tres semanas de testimonios.

Los abogados de Parker argumentaron que el bebé nunca estuvo vivo y solicitaron la desestimación de un cargo de secuestro, lo que habría reducido el cargo de asesinato capital a asesinato.

“Es por eso que en las declaraciones de apertura dedicamos tanto tiempo a las definiciones. No se puede secuestrar a una persona que no ha nacido viva”, dijo Jeff Harrelson en su argumento final ante el jurado.

Los fiscales dijeron, sin embargo, que varios profesionales médicos testificaron que el bebé tenía latidos cardíacos cuando nació. También relataron las acciones de Parker que condujeron al día en que Simmons-Hancock fue asesinada.

"Hemos presentado metódicamente lo que ella (Parker) hizo, por qué lo hizo, todas las partes móviles y todos los daños colaterales. La mejor evidencia que tiene el estado de Texas de que el bebé nació vivo es que Taylor Parker dijo que no fue así", dijo la fiscal Kelley Crisp.

La fiscal Lauren Richards relató todas las mentiras que Parker realizó a diferentes personas, incluido el embarazo que fingió antes del asesinato.

"En las últimas dos semanas, la evidencia nunca ha sido más clara", dijo al jurado la asistente del fiscal de distrito Lauren Richards. "Ella es una mentirosa, una manipuladora, y ahora tendrá que rendir cuentas por ello".

Le recordó al jurado cómo Reagan fue golpeada en la cabeza al menos cinco veces con tanta fuerza que los golpes le comprimieron el cráneo contra el cerebro.

"El dolor que Reagan debe haber sentido cuando Taylor comenzó a cortarse el abdomen, de cadera a cadera… es indescriptible", dijo Richards. "Cuando Taylor tuvo al bebé y Reagan aún estaba viva, fue entonces cuando Taylor comenzó a acuchillar y cortar. No puede dejarla con vida. No fue una muerte rápida. Simplemente siguió cortándola. Supongo que Reagan no moriría lo suficientemente rápido para Taylor. Salir de allí y continuar con sus planes".

La fase de castigo está programada para comenzar el 12 de octubre. Los fiscales buscan la pena de muerte, aunque los miembros del jurado pueden optar por una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional.