En detalle: ¿Cuándo será prohibido TikTok en EEUU? Esto es lo que debes saber

No, TikTok no desaparecerá repentinamente de tu teléfono. Tampoco irás a la cárcel si continúas usándolo después de que esté prohibido.

Después de años de intentos de prohibir la aplicación de propiedad china, incluso por parte del expresidente Donald Trump, una medida para prohibir TikTok obtuvo la aprobación del Congreso y está en camino a la firma del presidente Biden.

La medida otorga a la empresa matriz ByteDance, con sede en Beijing, nueve meses para vender la compañía a dueños estadounidenses. Este plazo lo puede ampliar el presidente a tres meses adicionales si la venta está en curso. Si no es así, TikTok será prohibido.

Entonces, ¿qué significa esto para usted, un usuario de TikTok o quizás el padre de un usuario de TikTok? Aquí hay algunas preguntas y respuestas clave.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA PROHIBICIÓN?

La propuesta original daba a ByteDance sólo seis meses para desinvertir a una filial estadounidense, pero las negociaciones lo alargaron a nueve. Luego, si la venta ya está en marcha, la empresa tendrá otros tres meses para completarla.

Por lo tanto, pasaría al menos un año antes de que la prohibición entre en vigor, pero con posibles impugnaciones judiciales, esto podría prolongarse aún más, tal vez años. TikTok ha tenido cierto éxito en las impugnaciones judiciales en el pasado, pero nunca ha tratado de impedir que la legislación federal entre en vigor.

¿Y SI TENGO LA APP DESCARGADA?

Lo más probable es que TikTok, que es utilizado por más de 170 millones de estadounidenses, no desaparezca de su teléfono incluso si una eventual prohibición entra en vigor. Pero desaparecería de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, lo que significa que los usuarios no podrán descargarla. Esto también significaría que TikTok no podría enviar actualizaciones, parches de seguridad y correcciones de errores, y con el tiempo la aplicación probablemente quedaría inutilizable, sin mencionar un riesgo de seguridad.

¿QUÉ SOLUCIONES HAY?

Los adolescentes son conocidos por eludir los controles y prohibiciones de los padres cuando se trata de redes sociales, por lo que eludir la prohibición del gobierno de Estados Unidos ciertamente no está fuera del ámbito de posibilidades. Por ejemplo, los usuarios podrían intentar encubrir su ubicación mediante una VPN o una red privada virtual, utilizar tiendas de aplicaciones alternativas o incluso instalar una tarjeta SIM extranjera en su teléfono.

Pero se requiere algo de conocimiento tecnológico y no está claro qué funcionará y qué no. Lo más probable es que los usuarios migren a otra plataforma, como Instagram, que tiene una función similar a TikTok llamada Reels, o YouTube, que ha incorporado videos cortos verticales en su feed para intentar competir con TikTok. A menudo, estos videos se toman directamente del propio TikTok. Y es probable que también se encuentren creadores populares en otras plataformas, por lo que probablemente podrás ver lo mismo.

"El proyecto de ley TikTok depende en gran medida del control que Apple y Google mantienen sobre sus plataformas de teléfonos inteligentes porque el mecanismo principal del proyecto de ley es ordenar a Apple y Google que dejen de permitir la aplicación TikTok en sus respectivas tiendas de aplicaciones", dijo Dean Ball, investigador de el Centro Mercatus de la Universidad George Mason. "Un mecanismo de este tipo podría ser mucho menos eficaz en el mundo imaginado por muchos defensores de las regulaciones antimonopolio y agresivas contra las grandes empresas tecnológicas".