El Departamento de Defensa planea retirar todas las tropas estadounidenses de Siria

El Departamento de Defensa está desarrollando planes para retirar todas las tropas estadounidenses de Siria, dijeron dos funcionarios de defensa estadounidenses a NBC News el martes.

El presidente Donald Trump y funcionarios cercanos a él expresaron recientemente su interés en retirar las tropas estadounidenses de Siria, dijeron los funcionarios, lo que llevó a los funcionarios del Pentágono a comenzar a elaborar planes para una retirada total en 30, 60 o 90 días.

El nuevo asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, pasó el viernes en la sede del Comando Central de Estados Unidos en Tampa, Florida, reuniéndose con altos mandos militares estadounidenses y recibiendo sesiones informativas sobre Medio Oriente, según funcionarios de defensa estadounidenses.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la posible reducción de las fuerzas estadounidenses en Siria no era un tema de la sesión informativa ni el propósito de la visita de Waltz.

"Es bueno que el NSA Waltz visite el CENTCOM para hacerse una idea de toda la región", dijo el funcionario de la Casa Blanca, señalando que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitó la Casa Blanca el martes y que el rey Abdullah de Jordania tiene prevista una visita la próxima semana.

Un portavoz del Pentágono declinó hacer comentarios.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, a la izquierda, y el presidente de EEUU, Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EEUU, el jueves 30 de enero de 2025. (Tierney L. Cross/Bloomberg via Getty Images)

El pasado jueves, un reportero preguntó a Trump en un encuentro con los medios en el Despacho Oval sobre las informaciones que apuntaban a que había informado al Gobierno israelí sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Siria.

"No sé quién dijo eso. Quiero decir, no sé quién dijo eso, pero tomaremos una determinación al respecto. No nos vamos a meter, no estamos involucrados en Siria", respondió Trump. "Siria es su propio lío. Ya tienen suficientes líos allí. No necesitan que nos involucremos en todos".

A finales de 2019, Trump ordenó al secretario de Defensa, James Mattis, retirar todas las tropas estadounidenses de Siria. Mattis se opuso al plan y finalmente dimitió en protesta.

Trump retiró la mayoría de las tropas estadounidenses, pero posteriormente las trasladó de vuelta. La presencia estadounidense en Siria ha continuado desde entonces.

En diciembre, el Pentágono anunció que alrededor de 2,000 soldados fueron desplegados en Siria, más del doble del número que los militares habían dicho durante años, alrededor de 900.

En aquel momento, un portavoz del Pentágono describió a los 1,100 soldados adicionales como "fuerzas de rotación temporal" durante unos 30 a 90 días, mientras que los 900 eran tropas

"básicas" desplegadas allí durante casi un año.

Misión de Estados Unidos en Siria

El Pentágono dice que la misión militar en Siria es degradar al grupo terrorista Estado Islámico y apoyar a los socios locales que operan allí. Entre ellos se encuentran las Fuerzas Democráticas Sirias, una coalición de milicias y grupos rebeldes liderada por kurdos, para garantizar que el ISIS no pueda reconstruir un refugio seguro.

El CENTCOM llevó a cabo un ataque de precisión en el noroeste de Siria el jueves, dirigido contra un líder de la filial de Al Qaeda Hurras al-Din. Funcionarios de Defensa describieron a Muhammad Salah al-Za'bir como un alto operativo de Hurras al-Din.

Los responsables de Defensa advierten de que la retirada de las tropas estadounidenses de Siria abandona a las Fuerzas Democráticas Sirias y amenaza la seguridad de más de dos docenas de prisiones y campos de refugiados, que albergan a más de 50,000 personas, entre ellas unos 9,000 combatientes del ISIS.

Las Fuerzas Democráticas Sirias aseguran las instalaciones, que albergan a hombres, mujeres y niños, pero dependen del apoyo y el dinero de Estados Unidos y sus aliados para mantenerlas operativas.

Sin tropas estadounidenses para apoyar las operaciones militares y de detención, las Fuerzas Democráticas Sirias podrían dar prioridad a las operaciones ofensivas y abandonar las prisiones y campamentos, liberando a miles de combatientes del ISIS.

Las fuerzas rebeldes conocidas como Hayat Tahrir al-Sham derrocaron inesperadamente al régimen de Bashar al-Assad en diciembre. HTS, como se le conoce, es una coalición de grupos insurgentes islamistas suníes con base en Siria que surgieron de Jabhat al-Nusra, o Frente al Nusra, una rama de Al Qaeda que opera en Siria.

El líder de HTS, Ahmed al-Sharaa, anteriormente conocido como Abu Mohammad al-Jolani, se convirtió en el líder de facto en Siria tras la caída del régimen de Assad.

Al-Sharaa y otros representantes de HTS se reunieron con altos funcionarios de la administración Biden a finales de diciembre, en el primer encuentro diplomático oficial entre EEUU y funcionarios sirios en más de 10 años.

Al-Sharaa se ha comprometido a llevar a cabo una transición política que incluya un gobierno integrador y elecciones, cuya celebración podría llevar hasta cuatro años.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Courtney Kube para NBC News.