“Pudieron haberlos matado”: madres denuncian intoxicación de sus hijos por consumo de dulces con droga en escuela

CHICAGO – Familiares de tres menores de edad afirmaron que sus hijos resultaron intoxicados tras consumir gomitas con marihuana en la primaria Hanson Elementary, una escuela de Chicago.

Conforme a la denuncia, una niña que cursa el octavo grado trajo unos dulces que contenían la droga a la escuela. Según los padres, los doctores en el hospital infantil les indicaron que las golosinas tenían 300 mg de marihuana.

“En el hospital, en el Children’s Hospital nos dijeron ayer es muy fuerte la droga que le dieron a los niños, pudieron haberlos matado de un ataque al corazón”, comentó una de las madres.

De acuerdo con las madres, los niños afectados fueron trasladados en ambulancia al hospital luego de desmayarse en la escuela y fueron notificados de lo sucedido una hora después.

Las madres aseguraron que no es la primera vez que ha sucedido una situación similar en esta escuela y dijeron que eso es lo que más les preocupa.

La directora de la escuela admitió lo ocurrido a través de una carta enviada a los padres, que lee lo siguiente: “Miembros de nuestra comunidad escolar ingirieron una sustancia desconocida. Por precaución, llamamos a una ambulancia a nuestra escuela. Estamos trabajando en estrecha colaboración con todos los involucrados para investigar más a fondo este incidente y responder de acuerdo con la política de CPS”.

“Si me preocupa esto que me acaban de decir porque yo no tenía información de esto”, comentó María Colón quien afirmó no haber recibido la carta de la directora.

Una tercera madre quien no quiso ser grabada nos confirmó que su hija también había consumido las gomitas con droga. Intentamos conversar con la directora de la escuela, pero se negaron a atendernos. Las Escuelas Públicas de chicago reiteraron que estaban investigando el asunto.

Además, nos comunicamos con la policía de Chicago, que tampoco respondió a nuestra petición.