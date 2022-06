Una adolescente de 15 años se encuentra en una unidad de cuidados intensivos luego de que un desconocido le disparara con una pistola de perdigones mientras caminaba cerca del centro comercial Valley Fair en San José, California.

Gianna Vitarelli tiene un pulmón colapsado y una costilla fracturada, según dijo la joven el domingo a nuestra cadena hermana, NBC Bay Area. Indicó, además, que se siente desanimada de que alguien le haya disparado con una pistola de perdigones.

Vitarelli dijo que el ataque ocurrió el viernes por la tarde en San José mientras caminaba con una amiga hacia una casa.

“Un automóvil se detuvo detrás de nosotros, me disparó en la espalda y luego se alejó”, describió.

Una radiografía muestra el perdigón aún alojado en su cuerpo porque los médicos dijeron que era demasiado peligroso extraerlo.

“Pero colapsó mi pulmón. Casi me da en el corazón, me rompió las costillas y me provocó una hemorragia interna. Además, debido a que me dispararon, puede haber sido una broma divertida. Pero todo nuestro viaje de verano fue cancelado por esto. Entonces es muy difícil. No es una broma”, dijo Vitarelli.

La estudiante de la escuela secundaria Notre Dame dijo que le tuvieron que insertar un tubo en los pulmones para ayudarla a respirar.

Vitarelli y su familia creen que el ataque pudo haber sido una broma, tal vez incluso fomentada en TikTok como un desafío.

“Estoy muy confundida. No sé por qué alguien me dispararía”, aseguró

Michele Vitarelli, el padre de Gianna, afirmó que lo importante ahora es asegurarse de que las personas comprendan que las lesiones por armas de perdigones pueden poner en peligro la vida.

“Solo quiero que la gente sepa que puede ocurrir un daño físico real. No es solo un simple golpe en la piel. Realmente causó un gran daño corporal. Podría haberla matado”, dijo.

Michele Vitarelli indicó que la policía y el personal del hospital les dijeron que hubo al menos otros tres ataques con pistolas de perdigones con lesiones reportadas el mismo día. Pero la policía de San José aún no lo ha confirmado.

Gianna tendrá que someterse a más pruebas. Tampoco es seguro todavía cuándo podrá dejar el hospital.