Lo último de la masacre en Uvalde: divulgan videos y audios inéditos del tiroteo

UVALDE, Texas - La ciudad de Uvalde divulgó este sábado documentos, audios y videos de la masacre en donde al menos 19 niños y 2 maestros fueron asesinados en la escuela primaria Robb.

El tío del tirador de la escuela de Uvalde rogó a la policía que le permitiera intentar convencer a su sobrino, según una llamada al 911 incluida en un enorme tesoro de grabaciones y transcripciones publicadas por funcionarios de la ciudad este sábado.

“A lo mejor me podría escuchar porque él sí me escucha, todo lo que le digo él sí me escucha”, dijo el hombre, quien se identificó como Armando Ramos. “Tal vez podría retirarse o hacer algo para entregarse”, dijo Ramos, con la voz entrecortada.

Ramos le dijo al operador que el tirador, identificado como Salvador Ramos, estaba con él en su casa la noche anterior. Dijo que su sobrino se quedó con él en su habitación toda la noche y le dijo que estaba molesto porque su abuela lo estaba “molestando”.

"Dios mío, por favor, no hagas nada estúpido", dice el hombre en la llamada. "Creo que está disparando a niños".

La llamada llegó el 24 de mayo de 2022, unos 10 minutos después de que cesara el tiroteo. Salvador Ramos fue asesinado a tiros por funcionarios a las 12:50 p.m.

La llamada al 911 fue uno de los numerosos registros publicados por funcionarios de Uvalde después de una prolongada lucha legal. The Associated Press y otras organizaciones de noticias entablaron una demanda después de que funcionarios de Uvalde se negaran a hacer públicos documentos relacionados con el tiroteo en la escuela primaria Robb.

La demorada respuesta de las fuerzas del orden (casi 400 agentes esperaron más de 70 minutos antes de confrontar al pistolero en un aula llena de niños y maestros muertos y heridos) ha sido ampliamente condenada como un fracaso masivo. El pistolero mató a 19 estudiantes y dos profesores el 24 de mayo de 2022, uno de los peores tiroteos escolares en la historia de Estados Unidos.

Múltiples investigaciones federales y estatales sobre la lenta respuesta pusieron al descubierto problemas en cascada en capacitación, comunicación, liderazgo y tecnología, y cuestionaron si los agentes priorizaban sus propias vidas sobre las de los niños y maestros en la ciudad del sur de Texas de unas 15,000 personas a 80 millas al oeste de San Antonio. Las familias de las víctimas llevan mucho tiempo pidiendo responsabilidades por la lenta respuesta policial.

Dos de los agentes que respondieron ahora enfrentan cargos penales: el exjefe de policía de la escuela de Uvalde, Pete Arredondo, y el exoficial de la escuela, Adrián Gonzales, se declararon inocentes de múltiples cargos de abandono y puesta en peligro de niños. Un policía estatal de Texas en Uvalde que había sido suspendido fue reintegrado a su trabajo a principios de este mes.

Algunas de las familias han pedido que se acusen más agentes y han presentado demandas federales y estatales contra las fuerzas del orden, las redes sociales, las empresas de juegos en línea y el fabricante de armas que fabricó el rifle que utilizó el pistolero.

La respuesta policial incluyó a casi 150 agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y 91 agentes de la policía estatal, así como policías escolares y municipales. Mientras docenas de oficiales permanecían en el pasillo tratando de decidir qué hacer, los estudiantes dentro del salón de clases llamaron al 911 con sus teléfonos celulares, rogando ayuda, y los padres desesperados que se habían reunido afuera del edificio suplicaron a los oficiales que entraran. Finalmente entró un equipo táctico. el aula y mató al tirador.

Un video de las cámaras de la escuela publicado anteriormente mostraba a agentes de policía, algunos armados con rifles y escudos antibalas, esperando en el pasillo.

Sin embargo, un informe encargado por la ciudad defendió las acciones de la policía local, diciendo que los agentes mostraron “fuerza inconmensurable” y “pensamiento sensato” cuando enfrentaron el fuego del tirador y se abstuvieron de disparar contra un salón de clases a oscuras.