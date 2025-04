Reporte: ataques antisemitas alcanzan récord en EEUU, impulsados por oposición a Israel

La Liga Antidifamación dice que el número de incidentes antisemitas en Estados Unidos alcanzó un récord el año pasado y señala que 58% de los 9,354 incidentes estaban relacionados con Israel, notablemente cánticos, discursos y pancartas en manifestaciones que protestaban contra las políticas israelíes.

En un informe publicado el martes, la ADL, que ha producido recuentos anuales durante 46 años, apuntó que es la primera vez que los incidentes relacionados con Israel —5,422 de ellos en 2024— comprenden más de la mitad del total. Una razón clave es la oposición generalizada a la respuesta militar de Israel en Gaza tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.

Los hallazgos de la ADL añaden leña a un intenso y divisivo debate entre los judíos estadounidenses —y otros— sobre hasta qué punto la crítica vehemente a las políticas israelíes y al sionismo debe considerarse antisemita.

Contexto político

El debate se ha ampliado a medida que la administración del presidente Donald Trump toma medidas punitivas contra universidades que considera demasiado laxas en la lucha contra el antisemitismo y busca deportar a algunos activistas propalestinos en campus universitarios.

El resultado, para numerosos líderes judíos, es un acto de equilibrio: denunciar actos flagrantes de antisemitismo así como lo que consideran la explotación del tema por parte de la administración para atacar a individuos e instituciones que no le agradan.

Amy Spitalnick, directora ejecutiva del Consejo Judío para Asuntos Públicos, afirmó: “Los temores al antisemitismo son legítimos y reales, y no queremos ver esos temores reales explotados para socavar la democracia. Siento que la mayoría de los judíos estadounidenses pueden creer que dos cosas son ciertas al mismo tiempo”.

La ADL indica en su nuevo informe que es "cuidadosa de no confundir la crítica general a Israel o el activismo anti-Israel con el antisemitismo". Pero hay áreas grises. Por ejemplo, la ADL sostiene que la vilificación del sionismo —el movimiento para establecer y proteger un Estado judío en Israel— es una forma de antisemitismo, sin embargo, algunos judíos están entre los críticos del sionismo y de la propia ADL.

Los incidentes en manifestaciones anti-Israel que se contaron como antisemitismo en el nuevo recuento de la ADL incluyen “justificación o glorificación de la violencia antisemita, promoción de tropos antisemitas clásicos... y carteles que equiparan el judaísmo o el sionismo con el nazismo”. También se contaron las celebraciones del ataque de Hamas a Israel y el “apoyo sin disculpas al terrorismo”.

Oren Segal, quien lidera los esfuerzos de la ADL para combatir el extremismo y el terrorismo, declaró: “En 2024, el odio hacia Israel fue una fuerza impulsora detrás del antisemitismo en todo Estados Unidos”.

Protegiendo a los estudiantes judíos

El informe describió los campus universitarios como lugares comunes para incidentes antisemitas, diciendo que muchos estudiantes judíos “enfrentan hostilidad, exclusión y, a veces, peligro físico debido a su identidad o sus creencias”.

La experiencia de esos estudiantes fue evocada por el rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión para el Judaísmo Reformista —una asociación de más de 800 congregaciones reformistas en América del Norte— mientras discutía las complejidades que surgen de los eventos actuales relacionados con el antisemitismo.

“Tenemos una obligación con nuestros estudiantes en el campus. ¿Pueden ir al Seder? ¿Pueden sentirse seguros usando una kipá?”, señaló Jacobs.

“Al mismo tiempo, esta administración actual ha convertido en arma la lucha contra el antisemitismo al debilitar las instituciones democráticas fundamentales”, agregó.

Se refirió a la detención y amenaza de deportación de Mahmoud Khalil, un estudiante de posgrado de 30 años que se desempeñó como negociador y portavoz de activistas propalestinos en la Universidad de Columbia. Khalil ha estado detenido desde el 8 de marzo a pesar de no enfrentar cargos criminales.

“Tiene que haber un caso legal, no solo que no te guste lo que dice. Lo que ha mantenido a salvo al pueblo judío es el estado de derecho, el debido proceso. Si se socava para los palestinos, se socavará para todos nosotros”, expresó Jacobs.

Críticas a la ADL

La ADL desilusionó a algunos líderes judíos progresistas al dar la bienvenida a la aquiescencia de Columbia en marzo a las demandas del gobierno de Trump y al elogiar inicialmente la campaña dirigida a activistas propalestinos como Khalil.

Los críticos recientes de la ADL incluyen a Michael Roth, el primer presidente judío de la Universidad de Wesleyan; el comentarista político Peter Beinart y el profesor de Columbia James Schamus, quien ha estado instando a sus compañeros judíos en la facultad a oponerse al cumplimiento de la universidad con las demandas de la administración.

El columnista del Washington Post, Matt Bai, escribió una columna mordaz sobre la ADL el 1 de abril.

“No puedes llamarte una organización de derechos civiles en Estados Unidos en este momento, y mucho menos una organización de derechos civiles para una minoría que ha sido brutalmente expulsada en todo el mundo, y no oponerte enérgicamente a la cruel e ilegal expulsión de extranjeros cuyas opiniones están fuera de moda”, escribió Bai.

Dos días después, el director ejecutivo de la ADL, Jonathan Greenblatt, escribió un artículo de opinión para eJewishPhilanthropy buscando distanciar a la ADL de aspectos de la represión de la administración Trump contra activistas propalestinos.

“Como una organización que ha luchado por una comunidad minoritaria durante más de 100 años, la ADL es increíblemente sensible a la importancia de permitir que se expresen todas las opiniones, incluso aquellas con las que nosotros o la mayoría de los estadounidenses no estamos de acuerdo. Deberíamos responsabilizar a las personas por crímenes reales, no por crímenes de pensamiento orwellianos”, escribió Greenblatt.

“Podemos proteger las libertades civiles de los estudiantes judíos incluso mientras preservamos las libertades civiles de aquellos que protestan, acosan o los atacan porque son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Si sacrificamos nuestras libertades constitucionales en la búsqueda de seguridad, socavamos la base misma de la sociedad diversa y pluralista que buscamos defender”, agregó.

Más allá de los incidentes relacionados con Israel, estos fueron algunos de los otros hallazgos en el nuevo informe de la ADL:

— El número total de incidentes antisemitas en 2024 aumentó un 344% en comparación con hace cinco años.

— 196 incidentes, que afectaron a más de 250 personas, fueron categorizados como asalto; ninguno de estos asaltos fue fatal.

— 2,606 incidentes fueron categorizados como vandalismo. Las esvásticas estuvieron presentes en el 37% de estos casos.

— Hubo 647 amenazas de bomba, la mayoría dirigidas a sinagogas.

— Los incidentes antisemitas ocurrieron en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Más del 10% de los incidentes ocurrieron en la ciudad de Nueva York.

— Hubo 962 “incidentes de propaganda antisemita” vinculados a grupos supremacistas blancos. Tres grupos —Patriot Front, Goyim Defense League y la red White Lives Matter— fueron responsables del 94% de esta actividad.

La ADL dice que su informe anual contabiliza actos criminales y no criminales de acoso, vandalismo y asalto contra individuos y grupos según lo informado a la ADL por víctimas, fuerzas del orden, medios de comunicación y organizaciones asociadas, y luego evaluados por expertos de la ADL.

