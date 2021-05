Muerte de Kobe Bryant: dos bomberos serían despedidos por tomar fotos del accidente y los cadáveres

CALIFORNIA - El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles planea despedir dos bomberos y suspender a otro más por supuestamente tomar fotografías del dramático lugar del accidente del helicóptero en el que fallecieron Kobe Bryant y otras ocho personas y luego compartirlas con sus esposas y novias, según documentos judiciales.

La divulgación fue hecha por los abogados de Vanessa Bryant, esposa de la fallecida estrella del baloncesto, en documentos judiciales relacionados con su demanda contra el condado de Los Ángeles alegando violación de privacidad.

El Departamento de Bomberos envió dos cartas de "intención de despido" en diciembre pasado después de que una investigación interna concluyó que habían tomado fotos de los cadáveres en el helicóptero que "solo servían para apelar a los instintos y deseos más básicos, por lo que equivalían a chismes visuales”, dijeron los abogados de Bryant.

Se dijo que el tercer bombero era un oficial de relación con los medios que fue enviado al lugar para interactuar con la prensa, según el documento judicial.

Ninguno de los tres bomberos fue identificado por su nombre y su situación laboral no estaba clara.

El capitán Ron Haralson, un portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, se negó a comentar citando el litigio pendiente y no pudo confirmar si los tres bomberos habían sido despedidos o sancionados.

El sindicato que representa a los bomberos del condado de Los Ángeles no respondió a una solicitud de comentarios.

POLÉMICAS FOTOGRAFÍAS DEL ACCIDENTE

La demanda de Vanessa Bryant acusa a varios agentes, bomberos y otros funcionarios de tomar o compartir fotos de cadáveres en el lugar, incluidas las de Kobe y la hija adolescente de la pareja, Gianna.

Kobe y Gianna Bryant estaban entre las nueve personas que murieron en enero de 2020 cuando el helicóptero en el que viajaban voló a través de espesas nubes y se estrelló contra una ladera cerca de Calabasas. La NTSB determinó que la causa probable del accidente fue un error del piloto.

El alguacil Alex Villanueva ha dicho que se enteró pocos días después del accidente que al menos un agente que trabajaba en la estación de Malibú-Lost Hills presuntamente había mostrado fotos gráficas de la escena del accidente en un bar.

Villanueva dijo a NBC News en marzo de 2020 que el comportamiento era "imperdonable", "inapropiado" e "inconcebible", y dijo que se ordenó a los agentes que borraran las imágenes de inmediato.

Bryant presentó por primera vez la demanda por invasión de privacidad en un tribunal estatal en septiembre de 2020, luego la trasladó a un tribunal federal un mes después, acusando a los empleados del condado de haber “mostrado” fotos de los restos de su esposo e hija adolescente sin ningún propósito de aplicación de la ley.

Vanessa Bryant afirmó que la difusión de las imágenes estaba tan extendida dentro del departamento del alguacil que un detective que recibió algunas de las imágenes dijo a los investigadores que no recordaba quién se las había dado.

El departamento del alguacil inicialmente retuvo del archivo de la corte pública los nombres de cuatro de los policías acusados, citando preocupaciones de que serían blanco de acoso o piratería si se identificaba públicamente. En marzo pasado, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, John F. Walter, falló en contra del condado y permitió que se publicaran los nombres de los diputados.

Los abogados de Bryant luego presentaron una demanda enmendada que enumeraba los nombres de los diputados, Joey Cruz, Rafael Mejía, Michael Russell y Raul Versales, y las acusaciones detalladas contra cada uno.

Los oficiales no fueron nombrados como acusados ​​en la demanda. Ron Hernández, presidente de la Asociación de Alguaciles Adjuntos de Los Ángeles, se había negado anteriormente a decir si los oficiales nombrados por Bryant han sido sancionados, están en funciones modificadas o incluso si todavía son empleados del departamento.

"Tenemos entendido que se trata de una investigación en curso", dijo Hernández en un comunicado a NBC News el mes pasado.

En presentaciones posteriores, el equipo legal de Bryant también dijo que se enteró al examinar documentos internos del departamento del alguacil y del departamento de bomberos que hasta 66 empleados del condado tenían conocimiento de las fotos y al menos 18, incluidos los cuatro diputados nombrados, habían tomado o compartido las imágenes directamente.

La presentación del 10 de mayo de 2021 por los abogados de Bryant también incluyó información más específica extraída de un informe confidencial de asuntos internos del departamento del alguacil que decía que el capitán de la estación Malibu-Lost Hills intentó evitar que los oficiales borraran las fotos, advirtiendo que podrían estar violando la ley. destruyendo evidencia.

La demanda afirma que un agente usó las fotos en un intento de impresionar a una mujer en un bar.

El capitán, cuyo nombre no está incluido en la declaración judicial, dijo que los superiores le dijeron que si los oficiales borraban las fotos "no habría disciplina", pero si las fotos se hicieran públicas, "todas las apuestas estaban cerradas y serían despedidas".

Vanessa Bryant afirmó anteriormente en documentos judiciales que la orden del alguacil Villanueva de eliminar las fotos equivalía a un intento de destruir pruebas.

En su entrevista de marzo de 2020 con NBC News, Villanueva dijo que estaba concentrado en contener la posible distribución de las fotos.

"Esa era mi prioridad número uno para asegurarme de que esas fotos ya no existieran", dijo Villanueva.

"Si hubiéramos hecho la rutina original y habitual, que era relevar a todos del deber y a todos los abogados y todo eso, eso aumentaría diez veces las probabilidades de que esas fotos de alguna manera hubieran llegado al dominio público", agregó Villanueva. "Y eso es definitivamente lo que no queremos".

Los abogados que representan al condado de Los Ángeles le han pedido al juez que desestime el caso de Bryant, argumentando que debido a que las fotos nunca llegaron al dominio público, Bryant no ha sufrido ningún daño real y que no se produjo una invasión de la privacidad. La respuesta del condado de Los Ángeles también cita decisiones en dos demandas no relacionadas de que una agencia gubernamental puede hacer públicas las fotografías oficiales de la escena del accidente, incluso si contienen imágenes gráficas.

Los abogados de Bryant no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.