Juez del caso Kyle Rittenhouse vuelve al escrutinio durante las instrucciones al jurado

El juez que lleva el juicio por cargos de asesinato contra Kyle Rittenhouse, y que ya fue objeto de escrutinio por varias acciones en el caso, llamó la atención nuevamente el lunes por su manejo de las instrucciones provistas al jurado.

El juez Bruce Schroeder, de quien se esperaba que presentara las instrucciones finales el domingo, recibió argumentos de los abogados hasta el último minuto del lunes mientras modificaba las instrucciones en el estrado. Tras ello, envió al jurado a un receso a mitad de proceso para reunirse con la defensa y explicarle cómo aclararles.

La actividad de último minuto se centró en un procedimiento crucial: la creación de instrucciones sobre cómo los miembros del jurado deben determinar si Rittenhouse es culpable de cada cargo en su contra. El lunes, pocas horas antes de que los miembros del jurado recibieran el caso, Schroeder desestimó el cargo de ser menor de edad con posesión de un arma de fuego.

Las instrucciones siempre son examinadas de cerca por abogados y jueces y en un caso complicado por múltiples cargos, víctimas y el reclamo de ser un agente de autodefense atribuido a Rittenhouse, la importancia del documento es clara.

Schroeder, los abogados y fiscales de Rittenhouse pasaron todo el viernes discutiendo las instrucciones, mientras que continuaron la comunicación escrita durante el fin de semana y aún tenían objeciones y preocupaciones que discutir el lunes por la mañana antes de que las 36 páginas estuvieran listas para que Schroeder las leyera en voz alta a los miembros del jurado.

En un momento, Schroeder lamentó las densas instrucciones: "me siento muy mal al dar este tipo de cosas", dijo fuera de la presencia del jurado.

Los fiscales pidieron repetidamente a Schroeder que no se apartara mucho de las instrucciones modelo y no estuvieron de acuerdo con la redacción preferida del juez para algunos procedimientos. En un momento, el fiscal Thomas Binger le dijo a Schroeder en una de sus actuaciones que "esa no es la ley".

Los expertos legales han debatido durante décadas cómo hacer que las instrucciones sean más comprensibles para los jurados que no están familiarizados con los términos arcaicos y confusos de las leyes y los códigos penales. En Wisconsin, un comité de jueces crea instrucciones modelo para jurados que los abogados y los jueces de primera instancia pueden usar uno u otro y adaptarlos para casos específicos.

Al igual que con la mayoría de los procedimientos judiciales, esos son decisiones de un juez de primera instancia, dijo Sara Gordon, profesora de derecho en la Universidad de Nevada-Las Vegas, quien se ha dedicado al estudio y evaluación de jurados.

Gordon dijo que casi siempre abogaría por más y mejores explicaciones a los miembros del jurado porque es probable que sea la última oportunidad para comprender la ley, salvo que los miembros del jurado hagan preguntas mientras deliberan.

"El juicio en sí se trata de dar todos los hechos al jurado a través de testimonios y pruebas", dijo. “En la sala de deliberaciones, el jurado tiene que aplicar la ley a todos esos hechos. Y eso es difícil de hacer", añadió.

Aproximadamente 30 minutos después de haber leído las instrucciones a los miembros del jurado, Schroeder comenzó a explicar con sus propias palabras cómo los miembros del jurado deberían discutir los cargos primarios y los cargos menores, luego guardó silencio.

“Me metí en una frase a mitad de oración y no me gusta”, dijo. Luego apagó el micrófono y llamó a los abogados al frente de la sala del tribunal.

“Trabajé con las instrucciones todo el fin de semana y las discutimos por correo electrónico y luego las leo y pequeñas cosas me llaman la atención mientras las leo”, dijo después de que los miembros del jurado salieron de la sala.

Phyllis Kotey, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida y jueza jubilada, dijo que examinar y revisar cuidadosamente las instrucciones del jurado e incluso detenerse a mitad de la instrucción para corregir un error potencial son pasos sabios para tratar de darles a los jurados una comprensión clara de la ley. .

Kotey se negó a comentar específicamente sobre el enfoque de Schroeder, diciendo que la ética judicial le impide comentar sobre un caso pendiente u otro juez pero que los jueces a menudo comienzan a leer las instrucciones en voz alta y detectan errores tipográficos u otros, dijo.

“No querrás simplemente hacer cambios sin que otro lado intervenga”, dijo. “Eso nuevamente se convierte en una base para apelar. Lo mejor que puede hacer entonces es detenerse y hablar", aseveró Kotey y dijo que agregar una explicación más allá del modelo de un tribunal o las instrucciones de patrón puede ser un riesgo.

"Hay instrucciones estándar por una razón, y las instrucciones al jurado pueden ser la base para una apelación si no son adecuadas", dijo.

Las decisiones legales y los gestos inusuales del juez han sido analizados de cerca durante el juicio de Rittenhouse.

Schroeder entretuvo a los posibles jurados con trivialidades durante la selección y le gritó al fiscal principal cuando sintió que su interrogatorio de Rittenhouse cruzaba los límites legales. Algunos observadores también señalaron al juez por encabezar una ronda de aplausos en el Día de los Veteranos a pesar de saber que un testigo de la defensa era el único veterano autoidentificado en la sala.

En repetidas ocasiones ha bromeado sobre su falta de experiencia técnica y llamó más la atención la semana pasada cuando envió a los miembros del jurado a almorzar y comentó que esperaba que "la comida asiática no llegue, no está en uno de esos barcos en el puerto de Long Beach". Varios calificaron el comentario, una aparente referencia a una acumulación de buques de carga vista en la costa oeste, como cuestionable en el mejor de los casos y racista en el peor.

Schroeder parece estar consciente del escrutinio y bromeó el lunes sobre el deseo de que menos personas tuvieran su dirección de correo electrónico. Y al discutir el programa del día con los abogados, dijo: "y no voy a comentar sobre el almuerzo".