“Soy uno de los afortunados que tuve DACA”: hispano que se graduará de bombero

SACRAMENTO – El Departamento de Bomberos de Sacramento entrenó a 38 reclutas para formar parte de su equipo.

Entre los próximos graduados se encuentra Jonathan Guerrero, un inmigrante de origen mexicano que está a punto de ver sueño convertirse en una realidad.

“Yo soy uno de los afortunados que tuve DACA, de ahí me gradué de la Universidad, he intentado hacer lo máximo con las oportunidades que se me presentan”, narra el joven.

Guerrero nació en Guadalajara, Jalisco, México, y asegura que su madre es su principal motivación para lograr un puesto dentro del Departamento de Bomberos.

“Mi mamá cuando yo tenía 12 años me trajo a este país, me dijo: 'nunca te des por vencido' y también ver a todos mis hermanos que habían terminado y están ahí, motivándote, para mí es muy especial”, continúa.

El capitán Justin Sylvia explica que los reclutas realizaron un simulacro llamado 'Chop Chop', en el que ponen en práctica múltiples habilidades, como escalar edificios, extinguir un incendio, cortar madera, colgarse de un arnés y, finalmente, cargar una de las pesadas mangueras hasta la línea de meta.

El contar con bomberos que hablen español es de gran ayuda en el campo, especialmente en Sacramento donde la comunidad hispana es muy grande, enfatiza Sylvia. Agrega que esperan que más latinos se animen a ser bomberos. Para más informes pueden ver los requisitos.

