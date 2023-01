Arrestan a hombre en relación con el atropello mortal de una madre en la víspera de Navidad

La Policía de Los Ángeles anunció un arresto en el caso de una querida madre adoptiva y filántropa que falleció tras un atropello y fuga en la víspera de Navidad en el sur de Los Ángeles el jueves.

La cantidad de familiares y amigos que rodearon a la División de Tráfico Sur de LAPD demostró lo querida que era Trina Newman-Townsend, de 62 años.

La policía dijo que espera que el arresto del sospechoso ayude en el proceso de sanación. El hombre fue identificado como Carlos Mayor, de 55 años.

Trina Newman-Townsend aparece en esta foto sin fecha proporcionada por la familia.

Dwayne Newman dijo que su hermana estaba repartiendo regalos y otros artículos en la víspera de Navidad cuando la atropellaron.

La policía alega que Mayor conducía el automóvil que atropelló fatalmente a Newman-Townsend en la víspera de Navidad mientras regresaba a su automóvil después de dejar regalos en un refugio del sur de Los Ángeles.

El accidente se reportó a las 3:27 p.m. el 24 de diciembre en Broadway y 88th Street en el área de Broadway-Manchester.

Un testigo le dijo que Newman-Townsend estaba sacando artículos de la parte trasera de un automóvil cuando un automóvil que viajaba a unas 40 mph golpeó la puerta abierta y a la víctima. El conductor ignoró un semáforo rojo después del choque y se fue a toda velocidad de la escena, agregó.

La tía Trina, su apodo escrito en su memorial, era una madre adoptiva, filántropa y evangelista que fue elogiada por su profunda fe y generosidad.

Las autoridades buscan al conductor que atropelló mortalmente a una mujer en el sur de Los Ángeles.

"Ella tenía un gran corazón. Esa mujer amaba incondicionalmente", dijo su hija Callie Harvey, ante el aplauso de la multitud.

Harvey dijo que fue muy doloroso que el sospechoso no se entregara a pesar de las súplicas de la familia. Y, sin embargo, incluso en su dolor, el esposo de Newman-Townsend dijo que había lugar para el perdón.

"Carlos, te perdono. Entraste en pánico. Suceden cosas", dijo Curtis Townsend Sr.

La policía dice que hizo el arresto gracias a la ayuda de la comunidad. Tal vez, dijeron, fue porque sucedió en la víspera de Navidad, con emociones altas para una mujer tan querida.

La policía dice que Mayor fue fichado por homicidio vehicular. Dicen que simplemente conducía demasiado rápido y nos advirtió que es importante conducir con cuidado para evitar más tragedias.

