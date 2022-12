Amor en el aeropuerto: joven sorprende a su novia con serenata y todo queda en video

A pesar de que los viajeros que pasan por los aeropuertos están llenos de frustración en estos días, un joven quiso poner una sonrisa en el rostro de su novia.

Reunió a algunos de sus amigos y sorprendió a su novia de larga distancia cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) desde Wyoming.

Interpretaron la canción “Somos Novios”, del fallecido compositor mexicano Armando Manzanero, en el área de reclamo de equipaje mientras ella y su familia llegaban.

También tomó un ramo de flores y la recibió con un cálido abrazo.

