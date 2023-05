Terror en el agua: joven cuenta cómo fue el momento en que la mordió un tiburón

Una niña de 13 años relató cómo fue atacada por un tiburón varias veces en el condado de St. Lucie, en el este de Florida, el jueves por la tarde.

Ella Reed contó que estaba nadando en North Hutchinson Island cuando un tiburón pasó cerca de su amiga, se fue hacia ella y le mordió el estómago, el dedo, el brazo y la pierna.

"Fue directo hacia mí y agarró mi estómago primero, traté de bloquearlo con mi brazo y mi mano, se deslizó y me agarró el dedo y el brazo y se abalanzó, me agarró la pierna de nuevo", dijo Reed. "Realmente no me dolió al principio debido a toda la adrenalina", según WPTV, afiliada de NBC.

Tan pronto como los adolescentes se dieron cuenta de lo que había sucedido, salieron del agua y la amiga de Reed condujo a casa de sus padres en un carrito de golf.

"Primero, inicialmente pensé seriamente que era una broma", dijo a WPTV Devin Reed, la madre de la adosescente.

Reed regresó al parque estatal Fort Pierce Inlet el viernes, un día después de su encuentro con lo que creía que era un tiburón toro de 4 pies.

Reed dijo que a pesar del encuentro con el tiburón, planea regresar al océano tan pronto como le quiten los puntos.