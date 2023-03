Acusan de asesinato al dentista que habría envenenado a su esposa para irse con la amante

AURORA, Colorado - Un dentista de Colorado fue acusado formalmente el jueves de asesinato en primer grado después de la muerte por envenenamiento de su esposa.

James Toliver Craig, de 45 años, buscó en internet venenos que no se pudieran detectar durante una autopsia antes de mezclar arsénico y cianuro con los batidos de proteína de su esposa, lo que eventualmente terminaría matando a su cónyuge, para poder comenzar una relación amorosa con una mujer con la que estaba teniendo una aventura, según documentos judiciales.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

El hombre residente de Aurora fue arrestado y encarcelado la madrugada del domingo 19 de marzo tras ser señalado como el principal sospechoso de la muerte de esposa, dijo el Departamento de Policía de Aurora.

El arresto se produjo cuatro días después de que el sospechoso llevara a su esposa Angela Craig, de 43 años y madre de sus seis hijos, al hospital, porque se quejaba de dolores de cabeza y mareos, dijo la policía.

Las autoridades dijeron que la condición de la mujer se deterioró rápidamente y poco tiempo después fue declarada con muerte cerebral. Los médicos le quitaron el soporte vital la madrugada del domingo.

¿QUÉ DICE LA DECLARACIÓN JURADA DEL ARRESTO DE JAMES CRAIG?

La policía de Aurora dijo que el matrimonio y el negocio de Craig estaban en crisis y que acababa de comenzar una relación romántica con una ortodoncista de Texas cuando inició sus planes, según la declaración jurada publicada el lunes.

Mientras Angela Craig languidecía en el hospital, con los médicos incapaces de averiguar qué le pasaba, la policía de Aurora alega que su esposo se estaba reuniendo con una colega dentista que voló para visitarlo. La policía comenzó a investigar a Craig después de que su socio y amigo en la práctica dental, Ryan Redfearn, le dijo a una enfermera que el sospechoso había pedido cianuro de potasio a pesar de que no lo necesitaban para su trabajo, según una orden de arresto que presenta evidencia recopilada por los investigadores.

La policía de Aurora inició su investigación y encontró en el historial de búsqueda en línea de Craig preguntas como:

"¿Se puede detectar arsénico en la autopsia?"

"¿Cuáles son los cinco venenos más indetectables?"

"¿Cómo hacer veneno?"

Los investigadores creen que Craig puso arsénico en uno de los batidos de proteínas que preparaba rutinariamente para su esposa para sus entrenamientos el 6 de marzo y luego, después de que ella sobrevivió, ordenó un envío urgente de cianuro de potasio que le dijo al proveedor que necesitaba para una cirugía. Craig le había pedido a un gerente de la oficina que no abriera ese paquete, pero otro empleado lo hizo, lo que llevó a su descubrimiento y eventual divulgación a las autoridades, según el documento.

Craig le dijo a Redfearn que ordenó el cianuro de potasio para su esposa y le indicó a una trabajadora social que ella había tenido tendencias suicidas y estaba deprimida desde que él pidió el divorcio en diciembre, aunque ninguno de los hijos de la pareja dijo nada sobre intentos de suicidio, según la declaración jurada del arresto.

Craig pidió a los médicos que no realizaran una autopsia, explicando que si no podían averiguar qué le pasaba cuando estaba viva, no quería que el personal médico la pinchara más después de muerta, según la declaración jurada.

“Cuando salieron a la luz los detalles sospechosos de este caso, nuestro equipo de oficiales y detectives de homicidios trabajaron incansablemente para descubrir la verdad detrás de la repentina enfermedad y muerte de la víctima”, dijo el jefe de división Mark Hildebrand.

“Rápidamente se descubrió que se trataba de un asesinato atroz, complejo y calculado. Estoy muy orgulloso del arduo trabajo de nuestra Unidad de Homicidios por Delitos Mayores para resolver este caso y buscar justicia para la víctima”, aseguró.

La investigación sigue activa y en curso. Las autoridades le piden a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con Crime Stoppers de Metro Denver al 720-913-STOP (7867).