CNBC: cuáles son los 10 trabajos que verán las tasas de abandono más altas este 2023

A medida que las personas establecen resoluciones para este 2023, hay un objetivo en la parte superior de muchas listas: renunciar a un trabajo insatisfactorio.

Casi la mitad (46%) de los trabajadores de EEUU planean buscar un nuevo trabajo en los próximos seis meses, citando los bajos salarios como la razón número 1 para buscar pastos más verdes.

Eso es según un nuevo informe de la consultora de recursos humanos Robert Half, que encuestó a 2,500 profesionales entre octubre y noviembre de 2022.

Los miembros de la Generación Z, los padres que trabajan y los empleados que han estado en su empresa durante menos de cinco años tienen más probabilidades de cambiar de trabajo a principios de 2023, según el informe.

Pero, ¿qué trabajos verán las tasas de abandono más altas este año?

Es muy probable que las personas en funciones de servicio al cliente, recursos humanos y tecnología renuncien pronto, según un nuevo informe de Payscale.

Estos son los 10 trabajos principales que las personas tienen más probabilidades de abandonar en el futuro cercano, según la investigación de Payscale:

Median pay in 2022 Rate at which workers are looking for new jobs Senior customer service representative $44K 65% Human resources specialist $54K 62% Customer success manager $81K 61% Public relations specialist $57K 59% Creative director $97K 57% Controls engineer $85K 56% Human resources assistant $41K 55% Software development manager $153K 52% Medical coding specialist $46K 52% Production manager for manufacturing $77K 48% 10 trabajos que los estadounidenses tienen más probabilidades de abandonar este 2023.

Para determinar la clasificación, Payscale analizó las tasas de contratación y abandono de docenas de ocupaciones de la Oficina de Estadísticas Laborales y preguntó a más de 80,000 encuestados si estaban buscando activamente un nuevo trabajo o planeando hacerlo pronto.

Payscale también consideró los datos salariales de más de 1.1 millones de trabajadores estadounidenses en su sitio web publicados entre octubre de 2021 y octubre de 2022 para ver dónde los salarios crecían más lentamente, un gran determinante para que los empleados renunciaran a sus trabajos.

Los regresos obligatorios a la oficina podrían estar generando renuncias entre los trabajadores en estos roles, muchos de los cuales han sido remotos desde principios de 2020, dice Lexi Clarke, vicepresidenta de personas en Payscale.

Muchas de las industrias representadas en la lista, incluidas la tecnología y los recursos humanos, también han estado bajo presión en los últimos meses, agrega Clarke, dejando a los trabajadores "especialmente susceptibles" al agotamiento y buscando una salida, especialmente si los aumentos salariales son exiguos y las promociones no se materializan.

A pesar del continuo temor a una recesión, Clarke dice que ahora es un buen momento para cambiar de trabajo, señalando los despidos históricamente bajos y el hecho de que las vacantes continúan superando la cantidad de trabajadores disponibles para cubrirlas.

"Es probable que veamos un aumento en el desempleo, pero el aumento porcentual aún está por verse", dice Clarke. "La cantidad de oportunidades profesionales sigue siendo mucho más alta que en 2019, lo que es una fuerte indicación de un mercado laboral competitivo y sugiere que hay una buena posibilidad de que continúe siendo un mercado de candidatos en 2023".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Morgan Smith para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.