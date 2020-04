¿Dónde y cómo obtener comida gratis en el área triestatal?

La inseguridad alimentaria se recrudece cada vez más en el área triestatal a medida que los gobiernos de la región ordenen medidas estrictas para contener la propagación del coronavirus. Solo en el estado de Nueva York se estima que 1 millón 200 mil trabajadores perdieron sus ingresos, aunque el Departamento de Trabajo señala que la cifra puede ser mayor, pues este número abarca solo a quienes cumplen con los requisitos para solicitar el seguro de desempleo.

Distintas organizaciones, en asociación con los gobiernos estatales y locales, bancos de comida y otras instituciones, se esfuerzan por proveer alimentos de emergencia a las familias más necesitadas.

A continuación encontrarás algunos programas alimentarios de los que te puedes beneficiar en cada estado.

TELEMUNDO 47 actualizará y ampliará la información a medida que los funcionarios y organizaciones la provean.

NUEVA YORK

El alcalde Bill de Blasio extendió a todos los neoyorquinos —sin importar su estatus migratorio— las tres comidas gratuitas en las escuelas públicas de los cinco condados; SIN EMBARGO, ALGUNAS ESCUELAS HAN CERRADO debido a la escasa afluencia de familias con niños y adultos solteros, puesto que en algunas comunidades el temor de contraer el virus prevalece sobre la necesidad de alimentos.

El Departamento de Educación decidió suspender el programa en las escuelas con menor demanda y trasladar la ayuda a sectores con mayor necesidad. En la ciudad hay más de 400 puntos de distribución de comida gratis.

Las familias con niños pueden recoger la comida de 7:30 a.m. a 11:30 a.m., y los adultos de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.

AQUÍ PUEDES INGRESAR TU CÓDIGO POSTAL para encontrar el centro de distribución más cercano a tu vecindario. ¡IMPORTANTE! El portal te permite cambiar el idioma a español.

Si puede salir de su residencia y necesita alimentos, en los siguientes enlaces encontrará centros de distribución que pueden ayudarlo en su área. Solo necesita ingresar su código postal.

Food Help NYC

Food Bank NYC

Hunger Free America

Programa de despensa de Caridades Católicas

COMIDA A DOMICILIO

Mientras que algunas organizaciones continúan ofreciendo el servicio de despensa para cocinar en casa, conocido como food pantry, otras optaron por el cierre en cumplimiento de la ordenanza de distanciamiento social y ahora proveen el servicio a domicilio. RECUERDE que esto depende de los medios de cada institución y el servicio a domicilio no está disponible en todos los vecindarios.

La alta demanda de alimentos, ya sea para llevar o a domicilio, ralentiza la respuesta de las organizaciones comunitarias, por ende, estas piden a los solicitantes que sean pacientes.

El programa NYC Food Delivery Assistance ofrece el servicio a domicilio a neoyorquinos vulnerables que cumplen con los requisitos, por ejemplo, ancianos confinados en sus hogares, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas con mayor riesgo de contraer el virus y aquellos que perdieron el ingreso debido a la crisis de salud.

IMPORTANTE. Los hogares que cumplen con los requisitos pueden hacer un pedido cada 48 horas. No se pueden realizar pedidos entre las 11 a.m. del viernes y las 11 a.m. del sábado y no se realizarán entregas los domingos.

Los pedidos realizados antes de las 11 a.m. se entregarán dentro de los dos días posteriores a la fecha del pedido. Los pedidos realizados después de las 11 a.m. se entregarán dentro de los tres días posteriores a la fecha del pedido.

Cada pedido contendrá dos días de comidas (4 comidas por persona en el hogar, pero ningún hogar recibirá más de 8 comidas por entrega).

Puede llamar al 311 para solicitar el servicio en español, o bien, para ser referido a organizaciones que lo pueden ayudar en su vecindario. Debido al alto volumen de llamadas de neoyorquinos en necesidad, el promedio de espera en la línea puede prolongarse hasta una hora o más.

INFORMACIÓN AL INSTANTE

Para ahorrar tiempo, puede escribir la palabra "NYC FOOD" al 877-877. El sistema le pedirá su dirección y en respuesta le desplegará un listado de centros de distribución de comida.

DISTRIBUCIÓN DE COMIDA DURANTE EL FIN DE SEMANA

Si bien la mayoría de los centros de distribución ofrecen servicios solo los días de la semana, algunas organizaciones también proveen el servicios los fines de semana.

La organización Community Health Action of Staten Island (CHASI), ubicada en 2134 Richmond Terrace 10302 distribuye alimentos los viernes de 2 a 6 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 2 p.m. Resurrection And Life Church, en El Bronx, también ofrece servicio los sábados y domingos.

FOODPANTRIES.ORG tiene más de mil centros en todo el estado. ABRE AQUÍ para buscar el más cercano a tu área. Solo debes ingresar tu dirección.

NUEVA JERSEY

El Estado Jardín ofrece un programa frutas y verduras frescas gratuitas; sin embargo, está limitado a ciertas localidades en el estado. Fresh For All es un mercado de productos gratuitos en el que las personas no requiere presentar una identificación ni verificación de ingresos para obtener los productos. AQUÍ ENCONTRARÁS la ubicación de estos mercados.

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DE EMERGENCIA (TEFAP)

El programa permite al estado distribuir en sus 21 condados alimentos donados por el Gobierno federal a personas de bajos ingresos, incluso sin estatus legal migratorio.

El programa proporciona más de 70 alimentos diferentes, tales como: frutas y verduras frescas, aves, pescado, jamón, arroz, pasta, cereales, frijoles enlatados, pasas, mantequilla de maní, jugos de frutas embotellados, leche, frutas y verduras enlatadas, etc. a residentes que enfrentan inseguridad alimentaria.

Mediante el TEFAP, Nueva Jersey recibe más de 20 millones de libras de alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Las personas que cumplen los requisitos son aquellos que reciben Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF), Programa de Nutrición de Asistencia Suplementaria (SNAP), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Programa alimentario para mujeres, bebés y niños (WIC), seguro de enfermedad provisto por el Gobierno federal, familias de bajos ingresos y víctimas de un desastre mayor.

Para más información llame al (609) 984-2343 o al 211. También visite www.endhungernj.org para obtener más información.

PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

El Departamento de Agricultura de Nueva Jersey (NJDA) administra el programa de distribución de alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

El programa ofrece más de 40 millones de libras de productos a más de 1,000 agencias en todo el estado. Las opciones van desde carne de res y pollo, frutas y vegetales frescos y congelados, pescado, lácteos, granos y otras proteínas.

ABRE AQUÍ para obtener una lista de las organizaciones afiliadas al Banco de Alimentos de Emergencia para cada condado.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE DESPENSAS

A continuación se incluye una lista de centros de distribución de despensas que están activos para satisfacer la necesidad de alimentos en el estado.

BOONTON:

• Boonton Food Pantry, 973-402-9419 ext.634

• Evangel Church of God, 973-263-1787

• Women’s Infants and Children’s Clinic (WIC), 800-427-3244

CHESTER:

• Chester Food Pantry, 973-879-2548

DENVILLE:

• Denville Food Pantry, 973-625-8300 ext.269

• St. Clare’s Meals on Wheels, 973-625-6010

DOVER:

• First Memorial Presbyterian Church, 973-366-0216

• Women’s Infants and Children’s Clinic (WIC), 800-427-3244

• First United Methodist Church, 973-366-1804

• Grace United Methodist Church, 973-366-3681

• Salvation Army, 973-366-0764 or 973-366-0875



• St. Mary’s Parish, 973-366-0184

• Faith Kitchen and Food Pantry at Trinity Lutheran Church, 973-366-2821

FLORHAM PARK:

• Holy Family Church, 973-377-7190

HANOVER TOWNSHIP:

• First Presbyterian Church of Whippany, 973-887-2197

MADISON:

• Meals on Wheels, 973-593-3095

MINE HILL TOWNSHIP:

• Township Municipal Building, 973-366-9031 ext. 62

MONTVILLE TOWNSHIP:

• Kiwanis Food Pantry, 973-216-7649

Morris County (and regional):

• Table of Hope, 973-267-8912

• Interfaith Food Pantry, 973-538-8049 ext. 12

• Nourish NJ, 973-267-0709

• Trinity Lutheran Church, 973-366-2821

MORRIS PLAINS:

• Interfaith Food Pantry, 973-538-8049 ext. 12

MORRISTOWN:

• Hendrickson Smith Food Pantry, 973-455-9802

• Meals on Wheels, 973-538-2160 ext.211

• Table of Hope, 973-267-8912

• Nourish NJ, 973-267-0709

• Interfaith Food Pantry, 973-538-8049 ext. 12

• Women’s Infants and Children’s Clinic (WIC), 800-427-3244

• Market Street Mission, 973-538-0431

• 7th Day Adventist Church, 973-984-2970

• Salvation Army, 973-539-2700

MOUNT OLIVE TOWNSHIP:

• St. Elizabeth Ann Seaton Parish, 973-927-1629

• Abiding Peace Lutheran Church, 973-691-9393

RANDOLPH TOWNSHIP:

• Bethlehem Church, 973-366-3434

• Township Community Services, 973-989-7084

• Rockaway Food Closet, 973-627-1059

WASHINGTON TOWNSHIP:

• Drakestown United Methodist Church, 908-852-4460 or 908-319-4734

• Long Valley Presbyterian Church, 908-876-3471.

CONNECTICUT

Connecticut Association for Human Services (CAHS) brinda programas de alimentos a familias de bajos ingresos en todo el estado. Puede llamar al 211 o escribir a info@cahs.org para obtener la información que necesita.

End Hunger CT! es una organización estatal de lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria. El personal ayuda a las familias a encontrar programas para los cuales cumplen los requisitos con base en sus ingresos. Puede llamar al (860) 560-2100 o escribir a endhungerct@endhungerct.org.

En general, las personas que requieren ayuda alimentaria pueden llamar al (866) 974-7627 los siete días a la semana. Si usted no puede contactar de inmediato con un operador debido al alto número de llamadas, puede dejar un mensaje de voz y el personal se comunicará con usted más tarde.

El Gobierno estatal advierte que es posible que el personal demore en comunicarse o en procesar las solicitudes, pues el volumen de llamadas es alto debido a la crisis.

UBICAR CENTROS DE DISTRIBUCIÓN POR CÓDIGO POSTAL

Para encontrar una cocina comunitaria o un centro de distribución de despensas ABRE AQUÍ. El sistema le pedirá que ingrese su código postal para desplegar el listado de ubicaciones.

IMPORTANTE. Debe llamar con anticipación para confirmar la hora de servicio, ya que muchos programas limitaron sus actividades en concordancia con las restricciones sanitarias.

Además, los bancos de alimentos del estado también distribuyen comida mediante camiones en varios lugares del estado.

Abra aquí para ver el horario y ubicación de los camiones. También pueden llamar al 860-856-4321 para obtener más información o enviar la palabra FOODSHARE al 85511.

Para más información sobre CT Food Bank abre aquí.

ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES

Muchos distritos escolares continúan brindando el servicio de comida gratis. En el sitio web del Departamento de Educación del Estado (SDE) encontrará la ubicación de las escuelas que están abiertas para ofrecer el programa de alimentos. Al igual que en Nueva York, algunas de estas escuelas también ofrecen comida de emergencia a la comunidad. Para obtener más información y enlaces para ubicar los sitios de distribución abre aquí.

OTRAS OPCIONES

Los departamentos de servicio social locales son una buena opción para las personas que no pueden ubicar un programas o servicios para satisfacer sus necesidades alimentarias. Para encontrar la información de estas agencias en su ciudad haga clic aquí. Deberá ingrese su código postal para obtener los detalles.

Para más información sobre los programas alimentarios que ofrece el estado ABRE AQUÍ.

Para información en general pulsa aquí.