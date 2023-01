Dispositivo de rastreo supuestamente encontrado debajo del capó de vehículo del NYPD

What to Know Se encontró un dispositivo de rastreo por GPS, conocido con um Apple AirTag, en un vehículo marcado de la Policía de la Ciudad de Nueva York en Queens, según un correo electrónico obtenido por nuestra cadena hermana News 4.

NUEVA YORK -- Se encontró un dispositivo de rastreo por GPS, conocido con um Apple AirTag, en un vehículo marcado de la Policía de la Ciudad de Nueva York en Queens, según un correo electrónico obtenido por News 4.

La correspondencia recordaba a todos los miembros de la Policía de la Ciudad de Nueva York que inspeccionaran sus vehículos de patrulla antes y después de sus turnos, no solo para asegurarse de que funcionen correctamente y no tengan contrabando, sino también para asegurarse de que no haya elementos como el AirTag.

La nota aconsejaba a los oficiales de la policía que mantuvieran un alto estado de vigilancia, dado el clima nacional y local en los últimos tiempos.

El memorando se produjo antes de un informe separado del Daily News que indica que alguien aparentemente aflojó las tuercas de una camioneta de la policía de Nueva York, lo que provocó que una rueda saliera volando cuando salía de un complejo de viviendas diferente en la ciudad el lunes por la noche.

Nadie resultó herido en ese caso, pero el Daily News informó que las autoridades lo estaban investigando como un caso de sabotaje.

Nuestra cadena hermana se ha comunicado con el NYPD para obtener comentarios sobre el informe del periódico.