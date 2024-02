Determinan la causa de la muerte del pasajero del metro asesinado en una pelea en El Bronx

Lo que debes saber La víctima de 45 años, identificada como William Álvarez, del Bronx, murió a consecuencia de una herida de bala en el pecho, según el médico forense de la ciudad, que determinó que la forma de muerte fue un homicidio.

Pero aún quedan preguntas sobre la muerte a tiros a bordo del tren D poco antes de las 5 a.m. del viernes, como el motivo o lo que provocó la pelea. La policía arrestó a tres personas: Justin Herde, de 24 años, Betty Cotto, de 38, y Alfredo Trinidad, de 42, en relación con el asesinato de Álvarez.

Según la Policía de Nueva York, Álvarez viajaba en el tren D en dirección sur cuando el trío abordó en Fordham Road. Uno de ellos se sentó al lado de Álvarez. Siguió una discusión.

NUEVA YORK -- La policía ahora sabe qué llevó a la muerte de un hombre que murió durante una pelea con tres personas mientras viajaba en el metro en El Bronx.

Los cargos contra los tres no estaban claros, ni tampoco la relación entre ellos. No parecía que tuvieran ninguna conexión previa con la víctima. La información de los abogados del trío no estuvo disponible de inmediato.

Un alto funcionario policial dijo que Trinidad tenía un arma cuando fue arrestado el domingo por la noche en un apartamento en Villa Avenue con su novia y su hermano.

El desacuerdo pronto se volvió físico y los otros dos sospechosos se unieron para crear una pelea de tres contra uno, según el jefe de tránsito de la Policía de Nueva York, Michael Kemper. El tren llegó a la siguiente estación, la parada de las calles 182-183, y los tres sospechosos huyeron.

La policía fue llamada al lugar en Grand Concourse y encontró a la víctima inconsciente. Se lo vio sacarlo de la estación en camilla y llevarlo al Hospital St. Barnabas, donde fue declarado muerto.

No se recuperó ningún arma en el lugar. Inicialmente, la policía no sabía el paradero de los sospechosos después de que huyeron. Las autoridades dijeron que el video desde el interior del vagón del tren que muestra todo el incidente podría ser una parte clave de su investigación en curso.

La violencia fue la última de una serie de incidentes en el metro. El 12 de febrero, seis personas recibieron disparos en el andén de la estación de metro Mt. Eden Avenue en El Bronx mientras adolescentes intercambiaban disparos. En el tiroteo murió un hombre de 35 años.

Los datos recientes de la Policía de Nueva York pintan un panorama preocupante: en 2023 se registró el mayor número de agresiones en el metro desde al menos 1996. Durante ese año, hubo 570 agresiones, lo que supone un ligero aumento con respecto al año anterior y un promedio de alrededor de 1.5 incidentes diarios.

Pero Kemper dijo que se están logrando "progresos". Una inyección de 1,000 agentes más en el sistema de metro, que se realizó en respuesta directa al aumento de la delincuencia en enero, ha llevado a una reducción del 17% en la delincuencia en febrero (aunque para el año, todavía un 13% más en comparación con 2023). Continuó calificando los asesinatos de alto perfil como "incidentes aislados", pero no compartió más detalles.

"Esperamos que este impulso siga adelante", afirmó. "Nuestros policías están ahí fuera, son visibles y están bajo una inmensa presión. Hacen un trabajo muy desafiante".

Kemper y los funcionarios de tránsito culparon a lo mismo de impulsar el aumento: delincuentes reincidentes que son reincidentes. El presidente de la MTA, Richard Davey, dijo el lunes que hubo siete agresiones contra trabajadores del transporte en 2024, por las cuales cuatro sospechosos fueron arrestados.

Entre los sospechosos, tienen un total de 50 arrestos previos.

"Mi petición al sistema de justicia: asegúrese de que se imparta justicia adecuada", dijo Davey. "Cincuenta strikes parecen muchos strikes malditos".

El presidente de la MTA, Janno Lieber, dijo que los fiscales rara vez han utilizado una nueva herramienta disponible para quienes atacan a los trabajadores del transporte: prohibirles utilizar el transporte público en la ciudad.