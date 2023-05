Derek Jeter, leyenda de los Yankees, anuncia el nacimiento de su hijo con su esposa Hannah

Derek Jeter ahora es padre de cuatro hijos.

El cinco veces campeón de la Serie Mundial y grande de los Yankees de Nueva York, anunció el lunes que él y su esposa dieron la bienvenida a su cuarto hijo juntos: Kaius Green Jeter.

“¡¡Bienvenido al mundo pequeño hombre!!!” Jeter subtituló en su publicación de Instagram.

También actualizó su biografía de Instagram, que actualmente dice: “Padre de cuatro hijos privado de sueño”. Jeter y su esposa, Hannah, que se casaron en 2016, también son padres de tres niñas: Bella Raine, de 5 años, Story Gray, de 4 años, y River Rose, de 1 año.

Jeter ha compartido muchos momentos dulces de él y sus hijos desde que se unió a Instagram.

A principios de este año, Jeter apareció en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, donde habló sobre su tiempo como padre de una niña.

“Es un caos controlado”, dijo en el programa. “Son recogidas y dejadas en la escuela, me hacen las uñas, las uñas de los pies, me maquillan, pintan los labios. Sin embargo, es lo mejor que he experimentado, mis chicas, son absolutamente las mejores”.

Ahora, el campocorto retirado de 48 años ha agregado un bebé al equipo.

Jeter, quien jugó cada una de sus 20 temporadas en la MLB con los Yankees, se retiró en 2014 y sigue siendo el líder de hits de todos los tiempos del equipo con 3,465, la sexta mayor cantidad en la historia de la MLB.