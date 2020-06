Reporte: IRS ignora casos de ricos que evaden millones de impuestos

El IRS estaría siendo condescendiente con cientos de miles de personas de altos ingresos que eludan sus obligaciones tributarias, según un informe revelador del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, una oficina del Departamento del Tesoro.

El reporte indica que 879,415 estadounidenses de altos ingresos que no presentaron declaraciones adeudan $ 45,7 mil millones en impuestos entre 2014 a 2016. El IRS, según los hallazgos, no ha emprendido acciones para cobrar ese dinero. Además, no incluyó 326,579 de los casos en su sistema de casos por investigar y procesar, y cerró 42,601 de los casos sin averiguar al respecto.

"Además, los 510,235 no declarantes de altos ingresos que restan (del total), que acumulan un impuesto estimado de $ 24.9 mil millones (en deuda) (...) probablemente será rastreados a medida que disminuyan los recursos (del gobierno federal)", señala el informe, publicado el lunes.

El informe define a los contribuyentes de altos ingresos como aquellos que ganan al menos $ 100,000.

La administración del IRS expresa en el informe su acuerdo con una recomendación del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria para priorizar el cobro a las personas de altos ingresos que no presentaron declaraciones de impuestos.

Según el informe, entre los que no han pagado sus impuestos figuran unas 1, 891 personas que le deben al IRS más de $ 1 millón.

La inacción para cobrar la deuda tributaria estaría ligada a los recortes presupuestarios y una disminución del 19% en el personal de cobranzas del IRS. Eso ha llevado a la agencia a enviar menos avisos de cobro, así como la investigación de los casos.

El senador Ron Wyden (Oregon), el principal demócrata en el Comité de Finanzas, dijo en un comunicado que el IRS necesita de una "inversión histórica" ​​para que logre procesar a miles de personas que han eludido impuestos sin penalizaciones.

"Las inversiones en atención médica, infraestructura y educación se verán reducidas de forma perpetua si el pago de impuestos es en esencia voluntario para los que están en la cima", dijo Wyden en un comunicado.

Asimismo, no recaudar miles de millones de dólares en impuestos no pagados tiene un costo para los contribuyentes que sí siguen las reglas, puesto que el hogar promedio paga una sobretasa anual de más de $ 3,000 para subsidiar a los contribuyentes que no pagan todo lo que deben, de acuerdo con el Servicio del Defensor del Contribuyente, una oficina de supervisión independiente dentro del IRS.

El cálculo, revelado en enero, se fundamente en la suposición de que el Gobierno intenta recaudar una cantidad fija de ingresos, lo que obligaría a los contribuyentes responsables a pagar más para subsidiar el incumplimiento de aquellos que no lo son.

El año pasado, el IRS estimó que la brecha fiscal entre 2011 a 2013 (la diferencia entre lo que el gobierno federal debe y recauda en realidad) es promedio de alrededor de $ 381 mil millones. Eso equivale a aproximadamente el 14.2% de los impuestos que nunca se presentaron a la agencia.