Trump vuelve a crear polémica con imagen junto a Kennedy Jr. comiendo McDonald’s

NUEVA YORK - El presidente electo de EEUU, Donald Trump, y su hijo Donald Jr. volvieron a promocionar la comida rápida de la cadena McDonald's en una imagen en la que también aparece Robert Kennedy, RFK Jr., el probable nuevo secretario de Salud y quien se presenta como un apóstol de la comida sana.

Los tres, más el magnate Elon Musk, aparecen sentados en lo que parece ser un avión privado mientras comparten un mismo menú de hamburguesas más papas fritas en paquetes de McDonald's. Kennedy, que ataca con frecuencia la dieta habitual de los estadounidenses como insana o tóxica, acompaña su menú con una botella de Coca Cola de medio litro.

La imagen fue publicada en las redes sociales por Donald Trump Jr. con la leyenda: "Volver a hacer saludable a Estados Unidos empieza MAÑANA". Ese mismo mensaje fue luego publicado por Elon Musk con un meme de una cara que se carcajea.

El grupo estaba en el avión de viaje entre Miami y Nueva York, donde el sábado asistieron a un combate de artes marciales mixtas (UFC) en el Madison Square Garden, un evento donde Trump fue recibido con una estruendosa ovación.

Es conocida la afición del expresidente por la comida de McDonald's, pero no así la de Robert Kennedy: el pasado martes, en una intervención en el podcast 'The Joe Polish Show', no se anduvo por las ramas al describir la alimentación del que pronto será su jefe.

"Las cosas que (Trump) come son verdaderamente malas (...) La comida de campaña siempre es mala, pero la que entra en esos aviones es como un veneno", describió, según recuerdan hoy varios medios.