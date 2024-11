Reportaron problemas en ciertos lugares de votación en Queens: cómo reportar problemas en las urnas de NYC

NUEVA YORK -- Se reportaron problemas con los escáneres en algunos sitios de votación de Queens la mañana del Día de Elecciones, después de que se necesitaron múltiples intentos para escanear una boleta, según la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York.

Se enviaron técnicos y se tomaron medidas para corregir la situación, según un comunicado emitido por la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York.

Los 290 sitios de Queens fueron inspeccionados como medida de precaución.

"Los votantes no se han visto afectados más allá de los intentos adicionales de escanear su boleta o colocarla en el contenedor de emergencia como es el protocolo", continúa diciendo el comunicado. "Queremos asegurarle al público que cualquier voto emitido será contado".

Los problemas ya fueron resueltos.

