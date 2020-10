Partido Republicano de California dice que no eliminará las urnas no oficiales

Con más de 1,5 millones de votos ya emitidos en California, los líderes estatales del Partido Republicano dijeron el miércoles que no cumplirán con una orden del funcionario electoral en jefe del estado para eliminar las urnas no oficiales de los condados con contiendas competitivas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El secretario de Estado Alex Padilla y el fiscal general Xavier Becerra, ambos demócratas, dicen que estas urnas no oficiales son ilegales y han ordenado a los republicanos que las retiren antes del jueves. Les preocupa que los votantes confundan estas urnas republicanas con las urnas oficiales colocadas y supervisadas por los funcionarios electorales del condado.

Los líderes del partido han dicho que colocaron estas cajas en los condados de Orange, Fresno y Los Ángeles. El miércoles, los líderes del partido no dijeron dónde más colocaron estas urnas o cuántas papeletas recolectaron de ellas.

Pero Tom Hiltachk, el consejero general del partido, dijo que estas urnas cumplen con la ley de "recolección de boletas" de California, que permite a las personas recolectar las boletas de los votantes y devolverlas a las oficinas electorales del condado para que sean contadas.

Hiltachk dijo que todos los buzones del partido están en el interior de locales, ya sea en las sedes del partido del condado, iglesias o minoristas que han aceptado participar. Dice que las cajas están cerradas y vigiladas por personas.

“El hecho de que sea una caja no la hace ilegal”, dijo Hiltachk. "Si tenemos que usar una bolsa, usaremos una bolsa".

Una vez que un votante llena una boleta, cualquiera puede devolverla. La mayoría de las personas las envían en sobres prepagos proporcionados por las oficinas electorales de su condado. Pero otros los colocan en urnas oficiales repartidas por todo el condado.

La ley estatal define un “buzón para votar por correo” como un “receptáculo seguro establecido por un funcionario electoral del condado o ciudad y condado”. El Secretario de Estado tiene reglas sobre el diseño de las urnas, cómo deben etiquetarse y con qué frecuencia deben recuperarse las boletas. Pero los funcionarios electorales del condado deciden cuántas cajas tener y dónde colocarlas.

Los partidos políticos recolectarán las boletas de los partidarios y las devolverán a las oficinas electorales del condado, una práctica conocida como "recolección de boletas". Algunos estados han prohibido esta práctica, pero es legal en California.

La mayoría de las veces, la recolección de boletas la realizan voluntarios que van de puerta en puerta para recolectar las boletas de los partidarios. Pero este año, los republicanos han instalado cajas para que la gente deje sus boletas. Los demócratas, incluido el gobernador Gavin Newsom, han denunciado estos recuadros como un intento de confundir a los votantes. Una orden de cesar y desistir de la oficina del Secretario de Estado señaló que algunas de estas cajas se colocaron en lugares públicos y se etiquetaron como buzones oficiales.

El miércoles, Hiltachk culpó a "quizás un voluntario demasiado entusiasta" por etiquetar erróneamente algunos buzones como "oficiales". Dijo que ninguna de las cajas ahora lleva esas etiquetas. Hiltachk dijo que una foto distribuida por la Oficina del Secretario de Estado de un buzón en una acera pública era solo un pastor fotografiando el buzón mientras se entregaba. Dijo que la caja está en realidad dentro de la iglesia.

“La carta del Secretario de Estado demócrata es un esfuerzo de supresión de votantes, cuyo objetivo es intimidar a los funcionarios y voluntarios del Partido Republicano de California para que no recolecten y entreguen las boletas”, dijo Harmeet Dhillon, abogado y miembro del Comité Nacional Republicano.

La oficina de Padilla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La oficina de Becerra dijo que había recibido la respuesta del Partido Republicano y la está revisando.

La ley estatal requiere que los recolectores de boletas también firmen la boleta que están entregando, pero no hay penalidad por no hacerlo. Jessica Levinson, profesora de derecho electoral en la Facultad de Derecho de Loyola, dijo que eso significa que los votantes que depositen sus boletas en estos buzones republicanos aún tendrán sus votos contados. Pero eso no significa que el partido no pueda rendir cuentas, dijo.

“California no va a descartar todas esas papeletas”, dijo. “¿Podrías usar esa falta de penalización y esencialmente explotarla en tu beneficio? Supongo que mi respuesta es que todavía no es lo que la ley establece que debe hacer".

La Oficina del Secretario de Estado informó el miércoles que ya se han devuelto más de 1,5 millones de boletas de voto por correo. En 2016, sólo 150.000 personas habían devuelto sus boletas de voto por correo en este punto del ciclo electoral.

Pero este año, el coronavirus ha cambiado la forma en que vota la gente. Por primera vez, California ha enviado por correo una boleta a cada votante registrado activo antes de las elecciones para alentar a la gente a emitir su voto de forma remota.