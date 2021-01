Partidarios de Trump protestan en DC mientras Congreso certifica resultados electorales

Partidarios del presidente Donald Trump protestarán en rechazo a los resultados electorales en Washington por segundo día consecutivo este miércoles, día en que el Congreso de Estados Unidos tiene pautado certificar la victoria del demócrata Joe Biden.

Ya el martes, cientos de simpatizantes del primer mandatario se congregaron en el centro de la capital. La jornada fue en su mayoría pacífica, pero en algunos momentos tensa, y concluyó con seis arrestos.

Las movilizaciones del miércoles se llevarán a cabo alrededor de la Casa Blanca y el National Mall. Se espera que el presidente Trump se dirija a la multitud durante un evento en el parque The Ellipse sobre las 11 a.m., y repita sus afirmaciones infundadas de un supuesto fraude electoral.

Las autoridades locales, como la alcaldesa de D.C. Muriel Bowser y el fiscal general de D.C. Karl Racine, han pedido a los residentes de la región que se mantengan alejados de área del centro y que no busquen confrontaciones con los simpatizantes del presidente Trump. Eventos similares registrados a finales del año pasado devinieron en choques violentos entre partidarios y opositores, con varios heridos y decenas de arrestos.

Varias manifestaciones están programadas durante el transcurso del día. Según los permisos presentados al Servicio de Parques Nacionales por uno de los grupos organizadores, Women for America First, se anticipan unos 30,000 asistentes en el parque The Elipse.

Otra protesta fue convocada para la 1 p.m. cerca del Capitolio. A esa hora, el Congreso estará reunido para confirmar el triunfo de Biden en los comicios de noviembre. Algunos legisladores republicanos aliados a Trump han dicho que objetarán a la certificación de la victoria del demócrata, en respuesta al ruego de sus bases de “luchar por Trump”. Aunque se espera que cause retrasos, el intento está prácticamente condenado al fracaso, derrotado por mayorías bipartidistas en el Congreso dispuestas a aceptar el desenlace. Ya todos los estados han certificado los resultados y las autoridades no han encontrado evidencia de un fraude electoral.

La alcaldesa de D.C. ha activado a la Guardia Nacional para que asista a la Policía Metropolitana y otras agencias locales con el control de la multitud, la seguridad en la zona y el tráfico. Varios oficiales de policía se encontraban patrullando alrededor de iglesias históricas de la ciudad, que fueron vandalizadas el mes pasado en el último encuentro masivo de los partidarios del presidente en la capital. El líder del grupo extremista Proud Boys fue detenido en relación con el incidente el lunes y se le ordenó mantenerse fuera del Distrito.

El martes, las movilizaciones empezaron temprano en Freedom Plaza. Muchos de los asistentes, sin mascarillas, vestían prendas y llevaban banderas con la imagen del presidente. La multitud gritaba “paren el robo” y escucharon a oradores republicanos como el polémico asesor Roger Stone, quien repitió las afirmaciones sin fundamentos de Trump que las elecciones habían sido "robadas".

Para las 9 p.m., seis personas habían sido arrestadas, la mayoría por cargos relacionados a la posesión de armas. Una persona enfrentaba un delito de agresión a un oficial de la policía.

Los bomberos de D.C. indicaron que una persona fue llevada a un hospital, pero no precisaron la razón.

Muchos de los negocios del centro de la capital tapiaron sus ventanas por miedo a que las manifestaciones se conviertan en disturbios. Varias calles del centro están cerradas. Puedes ver la lista completa aquí.

Esta es una historia en desarrollo. En nuestros Noticieros Telemundo 44 a las 5p, 6p y 11p tendremos las últimas actualizaciones.