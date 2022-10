Republicano Lee Zeldin promete mantener intactas las leyes de aborto de NY si gana la gobernación

NUEVA YORK - El candidato republicano a gobernador se verá cara a cara con la gobernadora demócrata Kathy Hochul el martes por la noche en su primer y único enfrentamiento antes del día de las elecciones.

El republicano Lee Zeldin dio más detalles sobre su promesa de dejar intactas las leyes de aborto de Nueva York durante una entrevista con NBC New York.

"Entiendo que estoy en un estado donde hay apoyo para esta ley", dijo Zeldin durante una sesión de una hora en su porche delantero en Shirley. "Tiene que haber un respeto por la voluntad de la gente".

A pesar de describir su propio historial de votaciones como "100 por ciento pro-vida" y declaraciones registradas a principios de este año diciendo que cree que algunas de las nuevas protecciones estatales contra el aborto tardío "deberían revertirse", Zeldin está trabajando para convencer a los neoyorquinos de que su derecho al aborto no se verá afectado si lo eligen gobernador.

Luego de la derogación de Roe v. Wade, el tema es un importante punto de conflicto para algunos votantes que, de lo contrario, podrían considerar respaldar la campaña de mano dura contra el crimen de Zeldin.

"Nueva York es un espacio seguro y la idea de ir en una dirección conservadora parece francamente aterradora", dijo Devyn Simone del East Side.

El argumento de Zeldin es doble: dice que "no" intentará cambiar las leyes, porque acepta que su posición es minoritaria en este estado azul; y dice que "no puede" cambiar las leyes porque se espera que la Asamblea Estatal siga siendo abrumadoramente demócrata.

"Hay menos de cero posibilidades de que el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, me envíe un proyecto de ley para revertir las leyes del aborto. No va a suceder. No es por eso que me metí en esta carrera", dijo.

Le preguntamos a Zeldin: ¿Qué pasaría si una ola roja arrasara la cámara estatal y los republicanos se hicieran cargo?

“Me he comprometido a no cambiar la ley de aborto de Nueva York”, respondió.

Cuando se le preguntó por qué, si siente que el aborto es inmoral, no trataría de limitarlo si tuviera el poder político para hacerlo, Zeldin respondió: "En primer lugar, hice una promesa pública". Agregó que sus partidarios contra el aborto entienden las realidades políticas del estado y que están más preocupados por temas como el crimen y la economía en este momento.

Zeldin no se comprometió cuando se le preguntó si mantendría una promesa anterior de retirar los fondos de Planned Parenthood y continuar con las inversiones de la gobernadora Kathy Hochul para hacer del estado un supuesto puerto seguro para las mujeres de otros estados.

"La Asamblea Estatal tendrá sus prioridades, el Senado Estatal tendrá las suyas, y nuestro trabajo es llegar a un acuerdo de tres vías para negociar un presupuesto estatal", dijo.

"Cuando miras a las personas a los ojos, te comprometes con alguien, eso es todo", dijo Zeldin.

Jordan Justice, de Elmont, dice que en este momento el crimen es una prioridad más alta para él que la elección.

“Si está luchando por el crimen, votaría por él, absolutamente”, dijo Justice.

Durante la entrevista, Zeldin defendió su juego de poder prometido para obligar a la legislatura liberal a arreglar lo que él llama leyes de libertad bajo fianza incumplidas. Zeldin dice que si los legisladores no se sientan a la mesa voluntariamente, declararía una emergencia criminal el primer día, lo que le permitiría suspender las leyes de libertad bajo fianza del estado durante 30 días.

Los legisladores dicen que suspender las leyes de fianzas de Nueva York no produciría mejores leyes de fianzas, sino que simplemente dejaría a los tribunales de Nueva York sin leyes de fianzas, lo que provocaría el caos.

"Hay mucho caos ahora", respondió Zeldin.

Él dice que la gobernadora Hochul está tratando de cambiar de tema, complaciendo al ala izquierda de su partido mientras aliena a los votantes moderados. "Está atrapada entre la espada y la pared", dijo Zeldin.

Cuando se le preguntó si está en una cuerda floja política similar, debido a sus posiciones sobre el aborto, el apoyo a Donald Trump y la anulación de las elecciones de 2020, Zeldin dijo: "No siento que esté entre la espada y la pared en absoluto. Nuevo Los neoyorquinos están llegando a su punto de quiebre".

Zeldin insiste en que los votantes no están enfocados en Trump en esta elección para gobernador. Pero al mismo tiempo, se ha mantenido alejado del expresidente. No hay planes de hacer campaña juntos.

Cuando se le preguntó si Trump debería volver a postularse para presidente, objetó.

“Estoy enfocado en las elecciones del 8 de noviembre”, insistió Zeldin, recitando una lista bipartidista de otros posibles candidatos presidenciales, incluidos Ron De Santis, Ted Cruz, Kamala Harris y, curiosamente, el alcalde Eric Adams.

