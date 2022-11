Ned Lamont gana segundo mandato como gobernador de Connecticut

CONNECTICUT -- Ned Lamont fue reelegido para un segundo mandato como gobernador de Connecticut.

NBC News proyecta a Lamont, el titular demócrata, como el ganador en la contienda contra el republicano Bob Stefanowski.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Lamont, un demócrata, pasó gran parte de su primer mandato navegando por Connecticut a través de la pandemia de COVID-19. Su campaña ha pintado una imagen positiva de un estado que está “recuperando su mojo” económicamente y atrayendo nuevos residentes y negocios.

"Tuvimos una buena elección, una elección justa. Ahora todos nos unimos, trabajamos juntos como uno solo, porque eso es lo que siempre hace Connecticut. Esa es la diferencia de Connecticut, ¿verdad?". Lamont dijo en un discurso justo antes de ser declarado ganador del proyecto.

El presidente Joe Biden hizo una llamada de felicitación a Lamont el martes por la noche.

En una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac, Lamont superó a su rival republicano por casi una docena de puntos porcentuales.

La campaña de Bob Stefanowski emitió un comunicado el miércoles por la mañana. Esta es su declaración.

"Gracias a aquellos de ustedes que creyeron en esta campaña y en nuestra misión de brindar un mejor Connecticut. Lo que esperábamos celebrar hoy como un logro todavía puede reconocerse como un paso sustancial en la dirección correcta. Esta campaña nunca se trató de mí. Se trataba del residente de Connecticut que luchaba para pagar el costo de vida. El oficial de policía puso su la vida en peligro todos los días, la familia que quiere sentirse más segura yendo a la cama cada noche y la madre que quiere criar a su hijo como mejor le parezca. Le imploro al gobernador Lamont que apoye a las personas que votaron por él tanto como a las que no lo hicieron. La política se ha vuelto demasiado divisiva y la gran gente de Connecticut merece algo mejor. Quiero agradecer a nuestros dedicados seguidores y voluntarios, nuestro excelente equipo de campaña, nuestros amigos y nuestras familias por permitirnos dedicar tanto tiempo y energía estos últimos meses. Los resultados de esta elección no son lo que esperábamos. Pero aunque el resultado no estaba bajo nuestro control, las acciones que tomamos a partir de aquí sí lo están. Esta campaña fue un ejemplo de lo que se puede hacer cuando defiendes lo que usted cree. Puede que no hayamos ganado, pero cambiamos el curso de Connecticut al defender a la gente. Sigamos trabajando duro. Sigamos haciendo preguntas y esperando respuestas de nuestro gobierno estatal. Nuestra pasión por ayudar a otros no termina con esta elección y esperamos un gran futuro para Connecticut".

Stefanowski compitió contra Lamont hace cuatro años y perdió por solo un pequeño porcentaje de los votantes. Acusó a Lamont de ignorar el costo financiero que la alta inflación y los impuestos han cobrado a los residentes. Pidió destinar aproximadamente la mitad del superávit presupuestario del estado a recortes de impuestos.

Los dos presentaron puntos de vista marcadamente diferentes de la seguridad pública en Connecticut. Stefanowski calificó el crimen en Connecticut como “fuera de control”, haciéndose eco de un mensaje de los republicanos de todo el país, y propuso revisar partes de la ley de responsabilidad policial de 2020 que, según dijo, es la culpable de los desafíos para reclutar más policías.

Lamont ha respondido con estadísticas que muestran una reducción del 3% en el crimen general entre 2020 y 2021, diciendo que es una tendencia positiva a pesar del "alarmismo" político.

El candidato independiente Rob Hotaling también se postuló para el escaño. Para los residentes de Connecticut, la inflación y los impuestos parecen ser los problemas más urgentes que enfrenta el estado.

“Felicito al gobernador Lamont por su victoria y espero que Connecticut experimente crecimiento y prosperidad bajo su liderazgo”, dijo Hotaling en un comunicado. "También estoy muy orgulloso de mi campaña y de mi equipo. Durante nuestra campaña para gobernador y vicegobernador, Chip Beckett y yo presentamos una plataforma que ofrecía un camino para que Connecticut lograra un progreso genuino. Dijimos que la campaña para gobernador debe tratarse de las mejores ideas, no de las cuentas bancarias más grandes. Presentamos propuestas de políticas sustantivas y honestas: crear empleos y expandir nuestra economía, cerrar la brecha de rendimiento y abordar la crisis de vivienda asequible en Conneticut. Si bien no prevalecimos, la experiencia de conocer a los votantes de todo Connecticut fue una experiencia enriquecedora e insustituible y espero poder servir a nuestro gran estado en el futuro", señaló la declaración de Hotaling.

Los demócratas se han centrado mucho en el tema del aborto, a la luz de la anulación de Roe v. Wade. Esperan llevar a los partidarios del derecho al aborto a las urnas en un estado donde el aborto es legal con restricciones. Stefanowski se llama a sí mismo "pro derecho a decidir", pero los demócratas han argumentado que no se puede confiar en él para proteger las leyes de Connecticut.