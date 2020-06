El partido republicano quiere recuperar los escaños de dos distritos de NY

NUEVA YORK - Tres demócratas de Nueva York destituyeron a miembros republicanos del Congreso durante las elecciones de medio término de 2018. Ahora, el Partido Republicano quiere recuperar esos escaños, y durante las elecciones primarias estatales del martes los votantes republicanos se alinearán detrás de los candidatos que creen que tienen la mejor oportunidad de retomar el control.

En el campo de batalla del Distrito 22 del Congreso en el centro de Nueva York, la republicana Claudia Tenney está buscando una revancha contra el representante demócrata estadounidense Anthony Brindisi, un candidato nuevo que le ganó el cargo hace dos años. Pero, para que Tenney pueda hacer eso, primero necesita ganarle a su oponente principal en el partido republicano, George Phillips, un maestro de historia de Binghamton que participa en su tercera carrera para un puesto en el Congreso.

En el Distrito 11 del Congreso, que incluye Staten Island y una parte de Brooklyn, la asambleísta republicana, Nicole Malliotakis, y el exfiscal republicano, Joe Caldarera, se enfrentan en las primarias republicanas para enfrentarse contra el representante demócrata estadounidense, Max Rose.

Y en Catskills y Hudson Valley, los republicanos Ola Hawatmeh, un diseñador de moda de Poughkeepsie, y Kyle Van De Water, abogado y veterano del ejército, compiten para ser los candidatos que enfrente al representante demócrata de primer año, Antonio Delgado.

Brindisi, Rose y Delgado no tienen oposición en las primarias.

Trump ha respaldado a Tenney y Malliotakis, convirtiéndolos en los favoritos para ganar las nominaciones de su partido republicano.

Tenney dijo que está disfrutando de otro posible enfrentamiento con Brindisi en un distrito que Trump llevó por un amplio margen en 2016. El republicano y el demócrata estuvieron separados por menos de 2 puntos porcentuales en las elecciones de 2018, uno en el que el ferviente apoyo de Teeney a Trump probablemente la lastimo con muchos votantes.

"Soy una pensadora independiente, no soy una republicana monolítica", dijo. "Cada vez que estoy en una primaria, me llaman liberal y, en general, me llaman de extremo derecha y nada de eso es cierto".

El comité de campaña de los republicanos de la Cámara de Representantes anunció el jueves una compra de anuncios de $ 3.3 millones para apoyar a Tenney y un súper PAC republicano a favor de la Cámara ha reservado $ 2.2 millones en anuncios que la respaldan este otoño.

Millones de dólares ya están llegando a la carrera para desbancar a Rose, un veterano militar centrista que ganó por casi 10 puntos en 2018 en un distrito cuyos votantes apoyaron a Trump por unos 15 puntos porcentuales en 2016.

Malliotakis, quien representa a Brooklyn y Staten Island y se postuló sin éxito para alcalde de la ciudad de Nueva York en 2017, dijo que los votantes quieren que alguien se enfrente a "los socialistas". Ella dijo que los votantes están cansados ​​del gobierno de un solo partido y argumentó que Nueva York podría estar recibiendo menos ayuda federal por el COVID-19 que otros estados "debido a nuestro liderazgo".

"Ha sido importante para la ciudad de Nueva York tener una voz republicana en Washington", dijo. "Incluso si eres demócrata...allí es donde obtienes una negociación productiva".

Caldarera, exasistente fiscal de distrito en Brooklyn, afirma que tanto Rose se retrató falsamente como centrista y ahora ha perdido credibilidad.

"Mucha gente se da cuenta, fueron engañados, fueron engañados", dijo. Y llamó a Malliotakis una de los "republicanos liberales más inclinados a la izquierda dentro de la ciudad de Nueva York".

Brindisi no respondió a las solicitudes de comentarios. La campaña de Rose no hizo que el congresista estuviera disponible para la entrevista.

Los republicanos ahora son superados en número de 21 a 5 en la delegación del Congreso del Estado, con un puesto vacante.

Richard Flanagan, profesor de ciencias políticas en el Colegio de Staten Island, dijo que las deslucidas calificaciones de aprobación de Trump podrían perjudicar a los republicanos de Nueva York.

"Como el partido nacional se ha convertido realmente en un partido del sur y el suroeste, está dejando a los republicanos del estado de Nueva York más altos y secos de lo que ya han estado, lo cual es bastante alto y seco", dijo Flanagan.

