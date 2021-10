Carrera por la Alcaldía de NYC: tres semanas antes del día de las elecciones, Curtis Sliwa intensifica los ataques contra Eric Adams

NUEVA YORK - Faltan tres semanas para la carrera por la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, el candidato republicano Curtis Sliwa está tratando de hacer algo de ruido y demostrar que los escépticos están equivocados, al tiempo que apunta a su oponente.

"No me menosprecies, no digas que no tengo ninguna posibilidad. He sido David contra Goliat toda mi vida", dijo el martes en el Alto Manhattan. El desvalido en la carrera por la Alcaldía insiste en que tiene la receta correcta para ganar, a pesar de una abrumadora ventaja de registro para los demócratas en la ciudad.

Sliwa, un día después de marchar en el Desfile de la Herencia Italiano-Estadounidense (al que Eric Adams no participó), criticó al nominado demócrata por tomarse vacaciones e ir a fiestas en las últimas semanas.

"Está en clubes nocturnos por la noche, está siendo bebido y cenado en los Hamptons", dijo Sliwa.

Mientras tanto, Adams estaba en un jardín comunitario de Brownsville por la tarde. Adams, un hombre vegano, se comprometió a hacer que los alimentos saludables estén más disponibles si es elegido como alcalde.

"Nuestros niños crecen creyendo que la salsa de tomate es un vegetal. Necesitamos cambiar esta forma de pensar", dijo Adams.

También minimizó la noción de que no está preparando ni ejecutando su campaña.

"Tenemos dos debates, eso es lo que exige el proceso", dijo Adams.

El primero de esos dos debates se llevará a cabo una semana a partir del miércoles por la noche, y se transmitirá en nuestra cadena hermana News 4. Fue entonces cuando Adams dijo que responderá a los ataques de Sliwa.

"Lo que no voy a hacer es participar en las payasadas. Estos son tiempos serios", dijo Adams.

A pesar de eso, los dos intercambiaron críticas con respecto a la violencia con armas de fuego y quién está mejor equipado para resolverlo.

"Eric Adams, qué vergüenza por hablar de tener que portar un arma", dijo Sliwa, refiriéndose a los comentarios de Adams hechos a principios de año.

"Le gustan las payasadas. 'Oh, Eric, llevas una pistola'. No. Curtis, debes concentrarte en las personas que portan un arma ilegalmente ", replicó Adams.

La votación anticipada comienza el 23 de octubre, antes del día de las elecciones el 2 de noviembre. Por su parte, Sliwa proyecta confianza en su capacidad para ganar, incluso si muchos ven su camino como muy estrecho.

"Te lo digo, vamos a sorprender al mundo", dijo Sliwa.