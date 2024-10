Kamala Harris afirma que su presidencia no sería una continuación de la de Joe Biden

WASHINGTON - La candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, aseguró este miércoles que, de ganar las elecciones del 5 de noviembre, su gobierno no será una continuación del de Joe Biden.

"Permítame ser muy clara: mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden", afirmó Harris en una tensa entrevista con la cadena conservadora Fox News, la primera que ofrece a ese medio desde que asumió la candidatura demócrata hace tres meses.

De este modo, Harris aprovechó esta entrevista consumida por una audiencia conservadora para distanciarse de Biden, muy impopular entre los votantes republicanos.

La vicepresidenta también utilizó el espacio para definir a su rival republicano, el expresidente Donald Trump como alguien que "no está capacitado para desempeñar el cargo, es inestable y es peligroso".

"La gente está agotada de alguien que profesa ser un líder pero que pasa su tiempo menospreciando a los demás e involucrándose en agravios personales", dijo Harris sobre Trump, unas ideas que los espectadores de Fox News no suelen escuchar sobre el exmandatario.

Más allá de Biden y Trump, la entrevista se centró sobre todo en el tema de la migración, una de las principales preocupaciones de los estadounidenses.

Harris quiso dejar claro que no está a favor de despenalizar los cruces irregulares en la frontera sur estadounidense.

"No creo en despenalizar los cruces fronterizos. No he hecho eso como vicepresidenta. Y no lo haré como presidenta", indicó.

Harris dio esta entrevista el mismo día que participó en un acto con decenas de republicanos.

"No importa su partido, no importa por quién votaron la última vez, hay un lugar para ustedes en esta campaña", afirmó la vicepresidenta durante el acto en el estado clave de Pensilvania.

En su discurso, Harris afirmó que Trump "está cada vez más inestable y desquiciado".

