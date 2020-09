Demócratas baten récord de recaudación tras muerte de jueza Ginsburg

WASHINGTON - Los demócratas están batiendo récords de recaudación de fondos tras la muerte el viernes de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, anunció este domingo ActBlue, la plataforma virtual más popular entre los candidatos y causas progresistas.

ActBlue anunció en un comunicado que los donantes habían aportado más de $91 millones a grupos progresistas en las 28 horas siguientes al anuncio de la muerte de Ginsburg, que se produjo el viernes poco antes de las 20.00 hora local (00.00 hora GMT del sábado).

La plataforma indicó que el fallecimiento de la jueza ha originado un aumento sin precedentes: los donantes dieron $6.3 millones en solo una hora el viernes, y $70.6 millones el sábado, ambas cifras récord.

La cifra más alta que ActBlue había alcanzado en el pasado en una hora era de $4 millones de dólares, y en un día de $42 millones.

"La respuesta récord que hemos visto de pequeños donantes muestra que la izquierda está entusiasmada con cumplir su último deseo y preparada para luchar contra (el presidente Donald) Trump", dijo la directora ejecutiva de ActBlue, Erin Hill.

El fallecimiento de la jueza ha desatado un pulso entre republicanos y demócratas sobre la búsqueda de un sustituto, un asunto que cambiará radicalmente la dinámica de la campaña para las elecciones presidenciales.

Fallece la jueza Ruth Bader Ginsburg.

La Corte Suprema está compuesto por nueve magistrados con puestos vitalicios que tienen el poder de cambiar las leyes del país durante décadas. Hasta el fallecimiento de Ginsburg, la corte contaba con 5 magistrados conservadores y 4 progresistas. Eso inclinaría aún más a la corte en una dirección conservadora, con implicaciones de amplio alcance para el destino del acceso al aborto, las regulaciones ambientales y la atención médica.

Los jueces son nombrados por el presidente y tienen que ser confirmados por el Senado. Trump ya ha adelantado que tiene intención de presentar a su candidato la próxima semana y que probablemente será una mujer, mientras que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha prometido que someterá a voto en el hemiciclo al nominado por el presidente.

Hill señaló que la promesa de McConnell ha fomentado también las donaciones a los demócratas. "Los donantes de base están entusiasmados e invirtiendo para recuperar la mayoría del Senado y la Casa Blanca, eligiendo candidatos demócratas en las urnas y reforzando las organizaciones en la primera línea de la inminente lucha por la confirmación judicial", indicó.

Fallece la jueza Ruth Bader Ginsburg.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha opinado que el presidente de EEUU que salga elegido en las urnas el 3 de noviembre deber ser quien elija a un sustituto para Ginsburg.

ActBlue ha recaudado más de $3,000 millones de dólares para causas demócratas desde finales de agosto, según los datos que ofreció a principios de este mes.

Aunque ActBlue aún no ha revelado quiénes fueron los mayores beneficiarios, los demócratas que desafiaron a los senadores republicanos estaban en línea para beneficiarse de la afluencia de efectivo.

Un grupo de estrategas demócratas que recaudan dinero a través de un esfuerzo llamado "Get Mitch or Die Trying", que comparte donaciones entre los candidatos demócratas al Senado, informó que pocas horas después de la muerte de Ginsburg, duplicaron con creces lo que habían recaudado anteriormente.

"En homenaje a la extraordinaria vida del juez Ginsberg, estoy igualando las donaciones a este fondo hasta $10,000 esta noche", tuiteó la showrunner de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff.

El senador Brian Schatz, demócrata por Hawaii, incluyó un enlace al esfuerzo de recaudación de fondos en su tweet: "No elija a su candidato favorito o al que haya oído hablar. Dar aquí. Repito, este dinero va directamente a las carreras más competitivas, no solo a los candidatos más famosos”.

Otro impulso de recaudación de fondos demócrata centrado en el Senado menciona específicamente el legado de Ginsburg. "En este momento es vital donar a los candidatos al Senado", dice una página de recaudación de fondos de ActBlue llamada "Proteger el legado de RBG".

"Es hora de aplicar la máxima presión para que hagan lo correcto y se nieguen a votar para confirmar antes de las elecciones de 2020".

Los demócratas no fueron los únicos que plantearon el fantasma de la próxima pelea de nominación al Senado mientras recaudaban dinero.

En Iowa, el vulnerable senador republicano Joni Ernst envió súplicas para recaudar fondos poco después de que se anunciara la muerte de Ginsburg, lo que provocó una rápida reacción en línea. “ÚLTIMO MINUTO: El futuro de la Corte Suprema está en juego”, decía el asunto del correo electrónico de recaudación de fondos de Ernst.

"Nuestros valores conservadores y derechos constitucionales ahora están en juego", decía el correo electrónico. "El próximo candidato a la Corte Suprema dará forma a las decisiones importantes en las próximas décadas". Ernst luego se disculpó.

"Este correo electrónico nunca debería haberse enviado", dijo en un comunicado. “Aunque nunca lo vi, fue enviado a mi nombre y asumo la responsabilidad por él. Esta noche, mis oraciones están con la familia del juez Ginsburg ".

El sábado, la campaña de Trump también envió por mensaje de texto una solicitud de recaudación de fondos a sus seguidores. “Pres. Trump llenará la vacante de la Corte Suprema con un juez conservador ”, decía el mensaje. "¡Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande!"