Corte rechaza pedido de inmunidad de Trump ante demandas por ataque al Capitolio

Una corte federal de apelaciones rechazó el viernes el intento del expresidente Donald Trump de desestimar las demandas civiles que buscaban responsabilizarlo por el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, negando sus afirmaciones de inmunidad presidencial, al menos por ahora.

"La única cuestión que tenemos ante nosotros es si el presidente Trump ha demostrado tener derecho a inmunidad ante actos oficiales por sus acciones previas al 6 de enero y durante el mismo, como se alega en las quejas. Respondemos que no, al menos en esta etapa del procedimiento", dijo en su fallo un panel de jueces de la Corte de Apelaciones de Washington, D.C.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los tres jueces señalaron que se alega que Trump instigó los disturbios durante el curso de su campaña de reelección y dijeron: "Cuando un presidente en su primer mandato opta por buscar un segundo mandato, su campaña para ganar la reelección no es una acto presidencial oficial."

El fallo permite que avancen una gran cantidad de demandas que buscan responsabilizar a Trump por la insurrección mortal. Todos los casos habían sido suspendidos mientras el tribunal de apelaciones sopesaba la cuestión de la inmunidad, que, según dijeron, tendría que ser revisada en los tribunales inferiores.

"En el procedimiento que se llevará a cabo en el tribunal de distrito, el presidente Trump tendrá la oportunidad de demostrar que sus supuestas acciones en el período previo al 6 de enero y durante el mismo fueron tomadas en su capacidad oficial como presidente y no en su capacidad no oficial como candidato presidencial", afirmó. dijo el fallo.

El fallo también sugirió que podría tener un camino cuesta arriba.

“Al argumentar que tiene derecho a inmunidad ante actos oficiales en los casos que tenemos ante nosotros, el presidente Trump no cuestiona que participó en sus supuestas acciones hasta el 6 de enero y durante su calidad de candidato”, escribió el juez principal Sri Srinivasan en la opinión del tribunal.

Enrique Tarrío, nacido en Miami y de padres cubanos, recibió la sentencia más fuerte por el asalto al Capitolio. Estas fueron sus palabras ante el juez.

“Pero él piensa que eso no importa. Más bien, en su opinión, el discurso de un presidente sobre asuntos de interés público es invariablemente una función oficial, y él estaba involucrado en esa función cuando habló en la manifestación del 6 de enero y en el período previo a ese día. No podemos aceptar ese razonamiento”, escribió.

“Si bien los presidentes suelen ejercer responsabilidades oficiales cuando hablan sobre asuntos de interés público, no siempre es así”, continuó.

“Cuando un presidente en ejercicio que se postula para la reelección habla en un anuncio de campaña o al aceptar la nominación de su partido político en la convención del partido, normalmente habla de asuntos de interés público. Sin embargo, lo hace en una capacidad privada y no oficial como aspirante a un cargo, no en una capacidad oficial como titular de un cargo. Y las acciones tomadas a título no oficial no pueden calificar para la inmunidad de acto oficial”.

Trump ha hecho un reclamo de inmunidad similar en el caso penal del fiscal especial Jack Smith, acusándolo de haber intentado ilegalmente anular los resultados electorales. La jueza de distrito Tanya Chutkan aún no se ha pronunciado sobre el tema.

El fallo de la Corte de Apelaciones se produjo en el caso de James Blassingame, un oficial de la Policía del Capitolio que resultó herido en el ataque.

Su demanda es una de al menos 10 presentadas contra Trump por agentes del orden y legisladores que estaban en el Capitolio.

Srinivasan fue nominado para el tribunal por el presidente Barack Obama y fue asistente legal de la jueza de la Corte Suprema Sandra Day O'Connor, quien murió el viernes.

La jueza Judith Rogers fue nominada por el presidente Bill Clinton. El tercer juez involucrado en el fallo, Gregory Katsas, es un candidato de Trump que trabajó para el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas.

El fallo no entra en vigor hasta dentro de una semana para darle tiempo a Trump de intentar que el asunto sea escuchado por toda la Corte de Apelaciones.