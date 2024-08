Uno por uno, los ataques de Trump contra Harris

En las dos semanas que han pasado desde que el presidente Joe Biden abandonó su candidatura a la reelección y apoyó a su vicepresidenta, Kamala Harris, para que ocupe su lugar en la cima de la fórmula, Donald Trump ha ido atacando cada vez más la raza y el género de su nueva oponente.

Harris, cuya madre era india y su padre jamaiquino, haría historia si es elegida presidenta. Sería la primera presidenta mujer y la primera presidenta asiático-estadounidense.

Trump ya no tiene otro hombre blanco mayor contra el que competir. A sus 59 años, Harris es aproximadamente 20 años más joven que Trump y ya ha estado tratando de llegar a los votantes más jóvenes y a los votantes de color, que no estaban entusiasmados con Biden.

Es un grupo demográfico al que Trump también ha estado tratando de atacar.

Su respuesta a competir contra Harris ha sido arremeter con ataques centrados en el género y la raza (intentos de socavar su credibilidad ante algunos de esos grupos), al tiempo que cuestiona si está calificada para ser presidenta y refuerza su base.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Sin embargo, la estrategia corre el riesgo de alienar a los votantes que pueden creer que los ataques van demasiado lejos. Las campañas de Trump y Harris no respondieron a las solicitudes de comentarios.

A continuación, se presentan algunos de los ataques que Trump ha lanzado contra Harris desde que asumió como candidata presidencial demócrata:

"SE VOLVIÓ NEGRA"

Trump cuestionó la identidad racial de Harris el miércoles durante una mesa redonda en la conferencia de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago.

Sugirió que Harris era india estadounidense hasta que "se volvió negra" para obtener beneficios políticos.

Trump dijo que conocía a Harris "desde hace mucho tiempo, indirectamente", y afirmó que "ella solo estaba promoviendo la herencia india".

"No supe que era negra hasta hace varios años, cuando se volvió negra, y ahora quiere que la conozcan como negra", dijo, y agregó: "De repente, dio un giro y... se volvió negra".

"¿Es india o es negra?", preguntó.

Harris es birracial. Es india y negra. Después de su aparición en la NABJ, Trump publicó en las redes sociales: "La loca Kamala dice que es india, no negra. Esto es un gran problema. Una completa farsa. ¡Usa a todo el mundo, incluida su identidad racial!".

La directora de la Biblioteca Presidencial George Washington, Lindsay M. Chervisnky, habló con TELEMUNDO Digital.

Y el jueves, Trump volvió a atacar la identidad racial de Harris, escribiendo en las redes sociales sobre su "amor" por su "herencia india" y publicando una imagen de ella con la familia de su lado materno.

Harris asistió a la Universidad Howard, una universidad históricamente negra, y fue miembro de Alpha Kappa Alpha, la primera hermandad históricamente negra del país.

"DEBIL"

En una entrevista con la presentadora de Fox News Laura Ingraham esta semana, Trump dijo que si Harris es elegida, los líderes extranjeros la tratarán "como un juguete".

Trump dejó en claro que su evaluación se basó en su apariencia.

"La miran y dicen que no podemos creer que hayamos tenido tanta suerte", dijo. "La van a pisotear".

"No quiero decir por qué, pero mucha gente lo entiende", agregó.

Las mujeres políticas han sido cuestionadas durante mucho tiempo sobre su fuerza y ​​si parecen líderes. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton enfrentó las mismas críticas cuando se enfrentó a Trump en 2016.

"Creo que mis palabras representan dureza y fuerza. Hillary no es fuerte. Hillary es débil, francamente. No tiene resistencia; no tiene nada", dijo Trump en "Meet the Press" de NBC News en ese momento.

Trump también dijo durante ese ciclo electoral que no creía que Clinton tuviera "el aspecto" para ser presidenta.

"TONTA COMO UNA PIEDRA"

El día después de que Biden apoyara a Harris, Trump dijo en las redes sociales que Harris era "tonta como una piedra".

El sábado, en una conferencia sobre bitcoin en Tennessee, dijo además: "Me estoy postulando contra una persona con un coeficiente intelectual bajo".

Trump suele insultar a sus oponentes, ya sean hombres o mujeres.

Pero sus críticas a las mujeres y a las personas de color con frecuencia se hacen eco de los ataques que los hombres no blancos han enfrentado tradicionalmente en política. Trump, por ejemplo, llamó "cabeza de chorlito" a una de sus principales oponentes, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

LUGAR DE NACIMIENTO

Trump promueve afirmaciones infundadas sobre el lugar de nacimiento de Harris

El jueves, Trump compartió una publicación de la activista de extrema derecha Laura Loomer que decía que Harris "NO es negra y nunca lo ha sido".

"En ninguna parte de su certificado de nacimiento dice que es NEGRA O AFRICANA", escribió Loomer, y agregó que Harris desciende de dueños de esclavos como supuesta prueba adicional de que no es negra.

Sin embargo, es un hecho histórico bien conocido que los dueños de esclavos a veces engendraban hijos con mujeres que tenían como esclavas.

Los padres de Harris emigraron a Estados Unidos y ella nació en California.

En 2020, Trump promovió una teoría conspirativa infundada sobre el lugar de nacimiento de Harris afirmando que Harris no era elegible para ser presidente.

Trump también ha impulsado teorías conspirativas sobre el lugar de nacimiento de Haley, el senador Ted Cruz, republicano por Texas, y el expresidente Barack Obama.

Trump y otros republicanos también pronuncian mal con frecuencia el nombre de pila de Harris. Cabe destacar que nunca tuvo problemas para pronunciar "Joe Biden".

"LOCA"

Trump ha llamado repetidamente a Harris "loca".

"Ella es una persona radical y loca", dijo en un mitin reciente.

Las mujeres se han enfrentado durante mucho tiempo a preguntas sobre su aptitud mental y su capacidad para regular sus emociones cuando se presentan a un cargo. Y fue, nuevamente, una acusación que Trump lanzó contra Clinton cuando se presentó contra ella en 2016.

"La inestable Hillary Clinton carece del criterio, el temperamento y el carácter moral para liderar este país, y creo firmemente en eso", dijo Trump en ese momento.

"Está muy cerca de estar desquiciada, y lo han visto, lo han visto un par de veces. La gente de atrás lo sabe, la gente que la conoce lo sabe, y ella es como una persona desequilibrada".

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.