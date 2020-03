De Blasio y Cuomo en desacuerdo sobre poner a NYC en cuarentena obligatoria

Aunque el alcalde Bill de Blasio señaló el martes en una conferencia de prensa que los neoyorquinos deben prepararse para una cuarentena obligatoria, el gobernador Andrew Cuomo cerró rápidamente la ventana de 48 horas del alcalde y pidió reflexionar sobre el plan.

La oficina de Cuomo sostienen que cualquier política general de cuarentena o autorefugio requiere la aprobación del Estado.

"Aunque la ciudad o el estado no hayan tomado una decisión, creo que los neoyorquinos deberían estar preparados ahora mismo para la posibilidad de una orden de cuarentena", dijo de Blasio en una rueda de prensa en el Ayuntamiento. "En definitiva es una posibilidad", añadió.

Pero Cuomo difirió del alcalde en su sesión informativa diaria sobre la propagación del coronavirus en Nueva York.

"La gente difunde rumores: ¿Tal vez vamos a poner en cuarentena la ciudad de Nueva York? Eso no es verdad. ... No tengo ningún interés o plan alguno para poner en cuarentena ninguna ciudad”, precisó. "No habrá cuarentena, nadie te va a encerrar en tu casa. Nadie te va a decir que no puedes salir de la ciudad. Eso no va a suceder".

De Blasio sugirió horas después que el plan vendría en comunión con el Estado de implementarse.

No obstante, tanto Cuomo como de Blasio destacaron la importancia crítica de aumentar el número de camas en previsión de un aumento devastador en el número de pacientes con COVID-19.

