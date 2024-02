Condenan a hombre a 10 años por brutal golpiza al famoso dueño de una tienda de dulces en Manhattan

Lo que debes saber Luis Peroza fue sentenciado el viernes a 10 años de prisión estatal por la golpiza en marzo de 2023 a Ray Álvarez, el dueño de la tienda de dulces del mismo nombre Ray's.

NUEVA YORK -- El hombre condenado por el brutal ataque a una leyenda de una tienda de dulces de Manhattan, de 91 años, que dejó a la víctima sangrando en el suelo afuera de su tienda en East Village, fue sentenciado a una década de prisión, anunciaron los fiscales.

Luis Peroza fue sentenciado el viernes a 10 años de prisión estatal por la golpiza en marzo de 2023 a Ray Álvarez, el dueño de la tienda de dulces del mismo nombre Ray's. El popular local nocturno de Manhattan en la Avenida A, abierto y dirigido por Álvarez desde 1974, es conocido por sus cremas de huevo y galletas Oreo fritas.

También es donde Peroza, de 40 años, llevó a cabo su ataque alrededor de las 3:30 a.m. con otros dos hombres, según la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, cuando la tienda suele estar más concurrida.

Según Álvarez, el hombre se le acercó afuera de su tienda y le preguntó si quería comprar agua mineral. Álvarez dice que les dijo "no, gracias" y terminó golpeado en la cabeza con un cinturón que tenía una piedra pesada en su extremo después de preguntar qué había en la caja.

"Luego le dijo a su amigo: 'Espera, quiero matar a este tipo'", dijo Álvarez anteriormente. "Me sorprendió y pensé en el fin del mundo, caí al suelo, vi la sangre y pensé que esto parece el fin".

La víctima quedó con la mandíbula rota, huesos faciales fracturados y un ojo morado.

Peroza huyó inmediatamente después; Al final los atacantes no lograron salirse con la suya. Álvarez quedó gravemente magullado y sufrió heridas debilitantes en la cara y el pecho. Álvarez le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que sentía tanto dolor por la dislocación de la mandíbula que solo podía beber con una pajita.

La policía dijo que la ola de violencia de Peroza no había terminado: más tarde ese día, él y los otros dos fueron tras otro hombre que se negó a comprar un cigarrillo.

Peroza se declaró culpable de tres cargos de agresión en primer grado en diciembre. Su abogado no habló con los periodistas después del juicio el miércoles. En la sala, el juez le preguntó a Peroza si tenía algo que decir. Después de una pausa por unos momentos, Peroza dijo: "Estoy bien".

Álvarez tiene una historia bastante personal: abandonó la marina iraní y terminó en Nueva York antes de abrir su tienda, que ha visto pasar por sus puertas a un quién es quién de las celebridades a lo largo de los años. Le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que ya había sido atacado en el trabajo una vez, pero nada como esto.

Al principio, Álvarez no quería presentar cargos ni involucrar a la policía, pero la gente que vive por la tienda estaba tan indignada que lo convencieron de presentar un informe policial.

El nonagenario dijo que tiene un trabajo que hacer, por lo que no se tomó ningún tiempo libre. Unas horas después del incidente, volvió a atender su mostrador. A pesar del corte en un lado de su cabeza, no poder masticar y tener problemas para dormir, Álvarez dijo que no quería ir al médico.

"Esto sucede, ya sabes, y todavía amo Nueva York", dijo. "Está bien, estaré bien, pasará".