CNBC: Gran Jurado de Manhattan comienza a escuchar evidencia en el caso del dinero secreto de Trump

Los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan están listos para comenzar a presentar evidencia a un gran jurado como parte de una investigación criminal sobre un pago de dinero secreto en 2016 que el expresidente Donald Trump autorizó a la estrella porno Stormy Daniels, según un nuevo informe.

Un testigo en esa investigación, el exeditor de National Enquirer David Pecker, fue visto con su abogado entrando al juzgado donde se reúne el gran jurado, según The New York Times.

La decisión de presentar pruebas ante un gran jurado es el último evento en un dramático cambio de actitud del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

El exabogado personal de Trump, Michael Cohen, se reunió personalmente con Bragg a mediados de enero.

Un gran jurado de Manhattan comenzó a escuchar evidencia el lunes en una investigación criminal de un pago de dinero secreto en 2016 que el expresidente Donald Trump autorizó a la estrella porno Stormy Daniels, según un nuevo informe.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Un testigo en esa investigación, el ex editor de National Enquirer David Pecker, fue visto con su abogado entrando al juzgado el lunes donde se reúne el gran jurado, según The New York Times.

El periódico también informó que los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan se han puesto en contacto recientemente con funcionarios de la campaña de Trump de 2016 al respecto.

Un abogado de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La medida para presentar pruebas ante un gran jurado es el último evento en un dramático cambio radical del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien desde el año pasado se creía ampliamente que había abandonado los esfuerzos serios para acusar potencialmente a Trump de delitos relacionados con el pago de Daniels. o a otros actos.

Según se informa, Bragg revivió la investigación de Trump el otoño pasado, luego de que su oficina obtuviera condenas penales de su compañía, la Organización Trump, y su ex director financiero, Allen Weisselberg, en torno a un plan para evitar el pago de impuestos sobre la compensación de los ejecutivos.

Hace dos semanas, el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, se reunió personalmente con Bragg.

"Parece que probablemente me reuniré con ellos nuevamente", dijo Cohen a CBS News el 17 de enero.

Cohen es un testigo clave en la investigación.

En el otoño de 2016, cuando Trump era el candidato republicano a la presidencia, Cohen le pagó a Daniels 130.000 dólares a cambio de que aceptara guardar silencio sobre sus afirmaciones de que tuvo relaciones sexuales con Trump una vez en 2005.

Cohen admitió más tarde que hizo ese pago a instancias de Trump, para evitar que Daniels dañara sus posibilidades de ganar la Casa Blanca. Trump ha negado haber tenido relaciones sexuales con Daniels.

Cohen se declaró culpable en 2018 de una violación federal de financiamiento de campaña relacionada con el pago de Daniels y otros delitos financieros.

Cuando se le preguntó al abogado de Cohen, Lanny Davis, si Cohen testificaría ante el gran jurado, dijo a CNBC: "No se nos pide que hagamos nada en este momento, pero estamos cooperando plenamente".

La mayoría de los delitos graves en el estado de Nueva York tienen un plazo de prescripción de cinco años, lo que normalmente protegería a Trump de ser procesado en relación con el pago a Daniels, como ocurrió hace más de seis años.

Pero según la ley estatal, el reloj del estatuto puede suspenderse cinco años adicionales si el acusado está "continuamente fuera de este estado".

Trump pasó cuatro años en la Casa Blanca y, desde que dejó el cargo en enero de 2021, ha vivido en Florida y Nueva Jersey.

Además del gran jurado de Nueva York, Trump está siendo observado por una posible intromisión criminal en las elecciones de Georgia de 2020 por parte de un fiscal de ese estado. Un gran jurado especial en Atlanta emitió recientemente un informe aún privado en esa investigación, y se espera que la fiscal, la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, tome una decisión pronto sobre si presentar cargos en ese caso y contra quién.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dan Mangan para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.