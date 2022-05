Exdirector de la policía de Honduras comparece ante un juez en NY tras ser extraditado por narcotráfico

NUEVA YORK - El exdirector de la Policía Nacional de Honduras Juan Carlos Bonilla (2012-2013), extraditado ayer de Honduras a Estados Unidos, compareció este miércoles ante un juez federal de Nueva York, donde deberá responder a las acusaciones de participar en una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Bonilla, conocido también como "El Tigre", está acusado además de usar y poseer ametralladoras y artefactos de destrucción, dijo hoy la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York en un comunicado.

La directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, vinculó directamente a Bonilla con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien precisamente compareció ayer ante un juez en el mismo tribunal, en el que se declaró "no culpable" de tráfico de drogas.

"El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no habría logrado beneficiarse de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de sus socios corruptos", entre los que Milgram mencionó a Bonilla.

Para la directora de la DEA "estos colaboradores, incluido Bonilla Valladares, también utilizaron sus posiciones para traficar con cocaína a Estados Unidos y proteger violentamente a otros traficantes de drogas con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal".

Según el fiscal general de este distrito, Damian Williams, Bonilla "en lugar de usar su posición de alta responsabilidad como jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico (...) explotó de manera errática su posición para proteger y ayudar a las organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a combatir".

Durante el juicio contra el hermano del expresidente hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández, el exalcalde de la localidad hondureña de El Paraíso Alexander Ardón, que compareció como testigo, aseguró que en 2011, "El Tigre" se encargó del asesinato de un narcotraficante por orden de "Tony" Hernández, aunque la orden la dio él.

En ese momento, Bonilla el director regional de la Policía.

El ex jefe policial fue capturado el pasado 9 de marzo en una estación de peaje en el sector de Zambrano, unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

La extradición de Bonilla, que fue acusado en abril de 2020 y solicitado por EE.UU. en mayo de 2021, fue aprobada por un juez natural de Tegucigalpa el 8 de abril.

En abril de 2020, el entonces fiscal del distrito de Manhattan, Geoffrey Berman, indicó que Bonilla jugó un "papel clave en una conspiración internacional de tráfico de drogas".

El portavoz del poder Judicial dijo que en la primera parte de la audiencia el expresidente y su equipo de abogados escucharon los cargos formulados por una Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Dijo además que Bonilla cometió delitos en nombre del exdiputado "Tony" Hernández -quien en marzo de 2021 fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión- "y de su hermano el presidente", en referencia al ahora exgobernante Juan Orlando Hernández, entre ellos "el asesinato de un traficante rival".

La semana pasada, en una carta escrita a mano por Bonilla, expresó: "Ahora que enfrento un proceso penal en el Distrito Sur de la Corte de Nueva York, he sido mencionado injustamente por personas desconocidas que han actuado fuera de la ley, para desprestigiar mi honor, familia y ardua carrera policial, solamente pido a Dios que los bendiga por siempre".

Con Bonilla suman al menos 31 los hondureños que han sido extraditados a Estados Unidos por narcotráfico, desde 2014.