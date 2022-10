EEUU deporta a Guatemala a excandidato presidencial

CIUDAD DE GUATEMALA — Estados Unidos deportó el miércoles a Guatemala al excandidato presidencial Manuel Baldizón, condenado en ese país por lavado de dinero proveniente del narcotráfico que usó para financiar su campaña electoral.

Baldizón fue entregado a las autoridades guatemaltecas que lo esperaban a su arribo para detenerlo. Esposado, con casco y chaleco antibalas, la policía trasladó a Baldizón a la torre de tribunales para que un juez decida su situación jurídica.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Baldizón fue condenado en 2019 a 50 meses de prisión, pero fue dejado en libertad 18 meses antes de cumplir la sentencia.

MANUEL BALDIZÓN FUE CONDENADO EN EEUU POR LAVADO DE DINERO

Sobre el político pesan dos órdenes de aprehensión por dos casos de corrupción distintos por el que fue condenado en Estados Unidos.

Juan Luis Pantaléon, vocero de la fiscalía, confirmó a The Associated Press que Baldizón tiene dos ordenes de detención pendientes, una por el caso conocido como Odebrecht por los delitos de lavado de dinero, cohecho activo y asociación ilícita y otra por el caso Transurbano por los delitos de lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado.

El caso Odebrecht se trata de una investigación donde se determinó que la constructora brasileña con el mismo nombre sobornó a políticos guatemaltecos a cambio de beneficios, mientras que el caso Transurbano se trata de la malversación de fondos estatales a través de un proyecto del sistema prepago para las unidades de transporte público urbano con el cual se sustrajeron $35 millones del Estado guatemalteco, según las investigaciones.

Ambos casos fueron investigados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, un organismo de la ONU que desmanteló aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado durante 12 años, junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI.

En 2019 finalizó el mandato de CICIG debido a que el entonces presidente Jimmy Morales se rehusó a su continuidad aduciendo excesos y luego de que esta también señalara a familiares del ex mandatario en actos de corrupción.

Tras la salida de CICIG, la FECI se quedó sin apoyo y el entonces jefe de la institución, Juan Francisco Sandoval, tuvo que huir del país y denunció criminalización por parte de la fiscal general Consuelo Porras por sus investigaciones anticorrupción.

La Dirección de Migración dijo que el avión que lo trajo a Baldizón llegó al mediodía con otros 130 guatemaltecos que también fueron deportados desde Mesa, Arizona.

“Al momento de su llegada se procedió a realizar control migratorio correspondiente quedando bajo la custodia de la Policía Nacional Civil”, reportó Migración en un comunicado.