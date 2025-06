Algunos candidatos se centran en bloquear el camino de Cuomo antes de las elecciones primarias

NUEVA YORK -- Sus posibilidades de convertirse en el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York podrían haberse reducido. ¿Su misión ahora? Impedir que el exgobernador Andrew Cuomo llegue al Ayuntamiento.

En el último día de campaña antes de las primarias demócratas de la ciudad, los candidatos con menos posibilidades de ganar la nominación instaron a los votantes a excluir a Cuomo de sus papeletas en las elecciones municipales por orden de preferencia, en un último intento por bloquear el regreso del exgobernador tras un escándalo de acoso sexual.

"Asegurémonos de que Andrew Cuomo no se acerque al Ayuntamiento", declaró el lunes el candidato y contralor municipal, Brad Lander, en la radio WNYC, que entrevistó a los principales candidatos antes de las elecciones.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El senador estatal Zellnor Myrie, otro candidato, pidió de forma similar a los votantes que no votaran por Cuomo, declarando a la emisora: "Necesitamos un liderazgo nuevo, necesitamos pasar página y necesitamos soluciones audaces en este momento".

Estas propuestas surgieron mientras Cuomo, considerado el favorito durante meses, intentaba defenderse de las embestidas de Zohran Mamdani antes de las elecciones del martes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Mamdani, asambleísta estatal de 33 años, sería el primer alcalde musulmán y el primer indoamericano de la ciudad si fuera elegido. Defensor del pueblo, Mamdani, elegido para la Legislatura en 2020, comenzó la campaña siendo relativamente desconocido, pero ha ganado apoyo con una enérgica campaña centrada en mejorar el costo de vida.

Dedicó parte del penúltimo día de campaña a visitar negocios y a posibles votantes en el norte de Manhattan, seguido de una multitud de simpatizantes y un hombre tocando un tambor.

"Esta es la ciudad más cara de Estados Unidos y los neoyorquinos están cansados ​​de tener que preocuparse cada hora del día sobre si podrán permitirse vivir aquí", dijo Mamdani.

Cuomo habló en un local sindical, donde advirtió a los demócratas contra el radicalismo y la elección de un candidato sin experiencia.

“Este no es un trabajo para un novato. No es un trabajo para alguien que nunca ha tenido un trabajo”, dijo Cuomo. “Necesitamos a alguien que sepa lo que hace desde el primer día, porque sus vidas dependen de ello”.

Mamdani, por su parte, rebosaba confianza, declarando a WNYC que está “a un día de derrocar una dinastía política”.

Un partido dividido

Mamdani y Cuomo representan las divisiones ideológicas del Partido Demócrata: Cuomo es un moderado de mayor edad y Mamdani, una progresista más joven.

El expresidente Bill Clinton respaldó a Cuomo el domingo, afirmando que los votantes no deberían "subestimar la complejidad" de los desafíos que enfrenta un alcalde. El New York Times no emitió su respaldo este año, pero publicó un editorial elogiando a Lander y afirmando que Cuomo sería una mejor opción que Mamdani, a quien, según el periódico, no merecía estar en las papeletas electorales.

Mamdani ha recibido el respaldo de la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez y el senador estadounidense Bernie Sanders.

Las reacciones de ambos candidatos al bombardeo estadounidense de las instalaciones nucleares de Irán el domingo pusieron más en evidencia la división interna del partido.

Cuomo, en un comunicado, criticó "la forma en que Trump abordó esto sin consultar al Congreso, sin consultar a los funcionarios habituales del Congreso", pero enfatizó que "Irán no puede tener capacidad nuclear".

Mamdani emitió un comunicado criticando duramente a Trump, pero rápidamente volvió a centrarse en sus problemas clave, afirmando que «estas acciones son el resultado de una clase política que prefiere gastar billones de dólares en armas antes que sacar a millones de personas de la pobreza, lanzar guerras interminables mientras silencia los llamados a la paz y sembrar el miedo sobre los extranjeros mientras los multimillonarios socavan nuestra democracia desde dentro».

Cuomo, quien ganó tres mandatos como gobernador, renunció en 2021 después de que un informe del fiscal general del estado concluyera que acosó sexualmente a 11 mujeres. Él ha negado cualquier irregularidad.

La elección por orden de preferencia podría decidir al ganador

La Ciudad de Nueva York utilizará el sistema de votación por orden de preferencia en sus elecciones primarias demócratas a la alcaldía el martes. Este sistema permite a los votantes clasificar hasta cinco candidatos por orden de preferencia. Si un candidato es la primera opción de la mayoría de los votantes, gana la contienda de forma directa. Si nadie alcanza ese umbral, los votos se contabilizan en varias rondas. Después de cada ronda, se elimina al candidato en último lugar. Los votos emitidos para esa persona se redistribuyen entre los candidatos que ocupan el siguiente lugar en la papeleta.

Esto continúa hasta que un candidato obtiene la mayoría.

Los oponentes de Cuomo han instado a los votantes a no clasificarlo en absoluto y, por lo tanto, a privarlo de apoyo en las rondas posteriores del recuento.

Once candidatos están en la papeleta de las primarias demócratas a la alcaldía. El alcalde en ejercicio, Eric Adams, no está entre ellos. Es demócrata, pero se presenta como independiente. El Partido Republicano ya ha elegido a su candidato, Curtis Sliwa, fundador de Guardian Angels.