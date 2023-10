Ataque de Hamas deja un soldado israelí-estadounidense de NJ muerto y otro sigue desaparecido

Qué saber Itay Glisko, nacido en Paramus, estaba sirviendo en Israel en el momento del ataque. Inicialmente desapareció después de que la base donde servía fuera atacada por sorpresa por militantes, y luego se confirmó que estaba entre los muertos.

La familia de Edan Alexander, otro soldado y recién graduado de la escuela secundaria Tenafly, dijo que no han sabido nada de él en días y esperan que todavía esté vivo.

Una familia de Long Island confirmó que su pariente fue una de las víctimas asesinadas mientras asistía a un festival en el sur de Israel. Leah Turjman, de 25 años, fue identificada como una de las víctimas asesinadas por Hamás durante los ataques.

NUEVA JERSEY -- La familia de un soldado israelí-estadounidense de Nueva Jersey dijo que su ser querido murió en los ataques lanzados por Hamás, mientras que otra familia de los tres estados espera ansiosamente tener noticias de su hijo desaparecido.

Itay Glisko, nacido en Paramus, estaba prestando servicio en Israel en el momento del ataque del sábado. Inicialmente, desapareció después de que la base donde servía fuera atacada por sorpresa por militantes.

Su familia habló por primera vez el lunes, manteniendo la esperanza de que Glisko todavía estuviera vivo y hubiera sido tomado como rehén. Pero el martes se enteraron de que se había confirmado que el joven de 20 años estaba entre los asesinados.

"Es terrible. En primer lugar, durante cuatro días no se sabía lo que pasó, las esperanzas y las oraciones y luego las horribles noticias que llegaron ayer", dijo Mira Bashan, un pariente de Glisko. "Su padre me dijo que cuando me habló por primera vez sobre Itay, me dijo: 'Quiero que sepas que Itay luchó como un león. Era muy valiente'".

La familia tiene previsto celebrar un funeral en Israel el jueves.

Otra familia en Nueva Jersey todavía espera y ora por tener noticias de su hijo, quien de manera similar estaba sirviendo en Israel cuando estallaron los ataques. La familia de Edan Alexander, un recién graduado de Tenafly High School, dijo que no han sabido nada de él en días.

"Inmediatamente le envío un mensaje de texto a Edan: 'Hay sirenas, ¿estás a salvo, estás bien?'", dijo Yael Alexander, la madre de Edan que está en Israel tratando de encontrar a su hijo. "Me está diciendo que es una locura que estemos bajo ataque, dijo que estoy a salvo. Le dije: 'Cuídate y te amo', no sabía que esta sería nuestra última llamada".

Según los informes, Alexander estaba cerca de Gaza cuando comenzaron los ataques durante el fin de semana, pero eso fue lo último que la familia supo de él. Su familia dijo que siempre había sido un apasionado de su tierra natal y que durante mucho tiempo había soñado con ayudar a protegerla. La madre de Alexander dijo que se sentía "conectado con este lugar".

En los días transcurridos desde la última vez que supieron de él, la familia dice que han estado en contacto con el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy. El padre y los hermanos de Alexander volaron a Israel durante el fin de semana mientras esperan respuestas.

"Hasta ahora no hay respuesta sobre su condición. Así que no ha sido encontrado; esta área, del lado israelí, ya ha sido registrada. Y no hay evidencia de nada de él. Lo que significa nada positivo ni nada negativo", dijo el padre, Adi Alexander.

Su mejor amigo, Amit, también estaba en Israel cuando estalló la violencia. Tomó uno de los últimos vuelos que salieron.

"Ha sido muy difícil no saber qué está pasando con él", dijo el amigo. "Creo que si no eres positivo, eso te devorará. Si ves en línea lo que Hamás está haciendo a los judíos e israelíes, es realmente desmoralizante".

Alexander se graduó de Tenafly High School en 2022 y su hermana todavía asiste a la escuela. La comunidad se está uniendo y orando por su regreso sano y salvo.

"A veces piensas positivamente: tal vez se escapó, tal vez sintió algo, tal vez se esté escondiendo… Tal vez esté [mantenido] cautivo, Dios no permita otra cosa", dijo Adi Alexander. "Es una montaña rusa. Pasas por una montaña rusa emocional. Pero tenemos otros hijos y tenemos que mantenernos fuertes por ellos".

Por otra parte, una familia de Long Island confirmó que su ser querido fue una de las víctimas asesinadas mientras asistía a un festival en el sur de Israel. Leah Turjman, de 25 años, fue identificada como una de las víctimas asesinadas por Hamás durante los ataques. La prima de su madre, que vive en Great Neck, fue la primera en informar de la desaparición de Turjman y tenía esperanzas de que regresara sano y salvo, pero confirmó la trágica noticia el miércoles.