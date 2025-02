Arrestan a dos adolescentes que supuestamente tomaron un tren R en Queens de paseo

NUEVA YORK -- Dos adolescentes fueron arrestados después de que supuestamente fueron vistos en una cámara de vigilancia como parte de un grupo que robó un tren subterráneo en Queens y se lo llevó de paseo, según la policía.

El robo descarado tuvo lugar poco antes de las 10:30 p.m. el 25 de enero cerca de la estación 71st Avenue en Forest Hills a lo largo de las líneas E/F/M/R, según el NYPD. Los oficiales inicialmente respondieron a informes de vandalismo, pero fueron recibidos por un empleado de la MTA que informó que varias personas abordaron el tren R desocupado y luego se lo llevaron de paseo por una corta distancia.

Los individuos dañaron algunas de las cámaras del tren al colocarles marcas, según la policía, que luego publicó un video que mostraba a los sospechosos. Se cree que había seis personas buscadas por la policía en total.

El lunes, la policía confirmó que dos adolescentes, uno de 15 años y otro de 17, habían sido arrestados en relación con el incidente. Ambos fueron acusados ​​de imprudencia temeraria, daños a la propiedad y allanamiento de morada; el adolescente más joven también fue acusado de posesión de herramientas para robo. No quedó claro de inmediato si los adolescentes habían contratado abogados.

"Irrumpir en los vagones del metro y moverlos es peligroso, ilegal y no será tolerado. Agradecemos al Departamento de Policía de Nueva York por capturar a estos perpetradores que no solo ponen en riesgo sus propias vidas, sino también las de los pasajeros y los trabajadores del transporte público", dijo el presidente de NYC Transit, Demetrius Crichlow. "Esos juegos de hooligans no pueden suceder, y es por eso que hemos reforzado la seguridad en lugares clave del transporte público y estamos explorando activamente nuevas tecnologías para evitar el acceso y el control de la cabina del operador".

Algunos pasajeros han cuestionado la seguridad de la MTA después de una serie de incidentes preocupantes, incluido uno en septiembre en el que la policía alegó que dos sospechosos ingresaron a la estación de metro de Briarwood y robaron un tren de la línea E/F. Los adolescentes involucrados en ese incidente fueron arrestados después de supuestamente estrellar el tren.

En un incidente ocurrido en diciembre de 2023, varios sospechosos robaron dos trenes en Forest Hills y se los llevaron de paseo antes de deshacerse de las locomotoras.

La investigación sigue en curso.